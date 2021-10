Constituïda la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions

Aquest dijous al matí s’ha constituït i reunit per primer cop la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions (TNSMA), un òrgan consultiu adscrit al ministeri de Salut que té com a objectius assessorar l’Executiu en els aspectes relatius a la salut mental, contribuir a definir i elaborar propostes d’actuació, promoure i millorar la coordinació de tots els agents implicats en aquest aspecte, emetre recomanacions en el Pla Nacional Contra les Drogues i desenvolupar iniciatives contra l’estigma en salut mental.

La TNSMA està formada pels ministres encarregats de les matèries de Salut, Joan Martínez Benazet; Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés; Interior i Justícia, Josep Maria Rossell; i Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. També hi són presents representants del ministeri encarregat de Participació Ciutadana, comuns, SAAS, CASS, col·legis oficials de psicòlegs, metges i Infermers, l’associació de Treballadors Socials i membres de les diferents fundacions i entitats socials del país.

Tal com ha exposat Martínez Benazet, “amb la creació d’aquesta taula s’evidencia que la Salut Mental és un projecte estratègic per al Govern, facilitant-ne l’accessibilitat als pacients i fomentant una atenció centrada en la persona”. Precisament l’assessor del Govern i psiquiatre Pere Bonet ha apuntat que “és difícil saber quanta gent hi ha afectada perquè només coneixem els que demanen ajuda; hem de seguir lluitant per acabar amb l’estigma al voltant de les malalties mentals perquè dificulta la petició d’ajut”.

En aquest sentit, un dels aspectes més destacats és l’elaboració del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA), que recull els objectius, eixos i línies estratègiques a desenvolupar. De fet, un dels objectius que s’hi recullen és justament la creació d’aquesta Taula Nacional. La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha apuntat que ja s’ha presentat l’esborrany a les entitats i que aquestes tenen fins al 8 d’octubre per fer arribar les seves aportacions i comentaris –de moment ja se n’ha recollit més d’una cinquantena–. La voluntat del Govern és tenir el document final abans que acabi l’any per poder començar a implementar-lo en diferents nivells.

Martínez Benazet també ha avançat que el servei de Salut Mental de SAAS s’ampliarà pròximament amb un nou psiquiatre.