Escaldes intervé a Can Noguer i Sant Romà “per a resoldre problemes històrics”

Sessió de Consell de Comú a Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha donat llum verda, aquesta tarda de dijous, en sessió de Comú a l’aprovació provisional de la modificació de dues unitats d’actuació per a tirar endavant el pla especial de Can Noguer que permetrà millorar l’accés a la zona i, alhora, obtenir dues parcel·les, una de 4.500 metres quadrats i l’altra de 1.000 metres quadrats ubicada a l’actual aparcament de la Vall del Madriu.

Per altra banda, el Consell de Comú també ha servit per a requerir als propietaris dels terrenys de la unitat d’actuació de Sant Romà que formulin la voluntat d’executar-la, a fi d’engegar o no, un pla especial a la zona. En el cas que sigui el Comú qui dugui a terme el pla especial ho farà per a recuperar un carrer amb problemes històrics i, al mateix temps, obtenir una parcel·la de 1.400 metres quadrats.

Un altre dels punts tractats és l’adjudicació de la redacció del projecte, direcció d’obra i treballs de construcció d’un aparcament al carrer del Falgueró que permetrà la creació de 290 places d’estacionament en aquest indret (l’actual pàrquing només en disposa de 150). Les obres tindran una durada d’uns 10 mesos aproximadament amb un cost de prop de 7,5 milions d’euros.

En la sessió de Comú d’aquesta tarda de dijous també s’ha aprovat la modificació de l’article 3 del Reglament de fixació de l’import màxim de les prestacions socials econòmiques, que passen dels 200 euros mensuals als 500 euros puntuals per persona. Alhora, s’introdueix un nou concepte dins l’article referent a les prestacions econòmiques de caràcter general adreçades a persones en situació de vulnerabilitat que passa per donar un màxim de 200 euros mensuals per a menjador a domicili per a situacions de malaltia crònica sobrevinguda.