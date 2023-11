Encamp tanca el tercer trimestre amb un superàvit de 3,9 M€

Sessió de Consell de Comú a Encamp (Comú)

En el marc del Consell de Comú d’avui dijous, a Encamp, s’ha informat per part de la consellera major i responsable de Finances, Josefina Rodríguez, de l’estat d’execució pressupostària del tercer trimestre de 2023 destacant que “el resultat provisional del tercer trimestre és de 3,9 milions d’euros de superàvit”. Així mateix ha informat de la ràtio d’endeutament situada al 62,36%.

Pel que fa a les societats de les quals el Comú d’Encamp n’és accionista majoritari: Funicamp SAU presenta un resultat de -827.390, Sercensa un resultat de 310.070 i Gasopas de 3.134.578 euros.





Estabilització del talús de Sant Romà de Les Bons

El Consell de Comú ha adjudicat les obres per a l’estabilització del talús d’entrada a les Bons, per un import de 450.130,98 euros a l’empresa guanyadora del concurs, Inacces, per tal de dur a terme els treballs que permetran actuar per a assegurar el talús que va patir un despreniment de roques que va envair la via pública fa uns mesos. L’obra s’executarà en un termini de 4 mesos.

Laura Mas, cònsol major, ha explicat que “cal intervenir en aquest talús per a evitar que es repeteixi un nou despreniment”.





Informe favorable del nou parc eòlic del Maià

El Consell de Comú ha validat també un dels acords de la Junta de Govern, pel qual es dona el vistiplau, amb un informe favorable a la construcció del nou parc eòlic al Pic del Maià condicionat a que es permeti el desenvolupament de pistes d’esquí i equipaments de la nova concessió del domini esquiable i l’abocador ja existent, i a que el Govern desafecti una zona del Maià i afecti una zona complementària de terreny a la Llosada. Així mateix el Comú d’Encamp es reserva el dret de gravar l’activitat de generació d’energia.

La cònsol major ha remarcat que “les instal·lacions d’energia eòlica previstes són una bona notícia per a la transformació energètica que ha de fer el país i seran plenament compatibles amb el desenvolupament de la nova concessió del domini esquiable”.





Nomenament de representants al consell d’administració de SAETDE

Tot i que en els propers mesos es preveu l’adaptació dels estatuts de SAETDE i la fórmula de nomenament de representats serà diferent a l’actual, el mandat dels representant actuals finalitza i d’acord amb els estatuts encara vigents cal renovar o nomenar nous representats, és per això que el Consell de Comú ha procedit a renovar per part del grup comunal d‘UP + DA + L’A + Independents (En Comú Per Encamp) a Olga Maria Alves Da Cunha, Ramon Jordana Pagés i David Mas Barrionuevo, i per part del grup Partit Socialdemòcrata + Independents, es nomena a Sònia Ferrera Cordero.