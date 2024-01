Escaldes i Andorra la Vella presenten les activitats conjuntes per al carnaval

Una imatge del carnaval de 2023 a Escaldes (Comú / arxiu)

Escaldes-Engordany i Andorra la Vella han presentat, avui dimecres, el programa conjunt d’activitats per a celebrar, un any més, el carnaval. Una festivitat que s’iniciarà el divendres, dia 9 de febrer i s’allargarà fins al dimarts 13 de febrer. El tret de sortida del carnaval el marcarà la tradicional penjada del Rei Carnestoltes. Un acte que marca l’inici dels dies de disbauxa i que tindrà lloc el divendres, 9 de febrer, a les 19:00 hores a l’avinguda Meritxell, 97.

L’acte comptarà amb la col·laboració del grup de teatre “Making off” que s’encarregarà de conduir l’espectacle. L’endemà, dissabte 10 de febrer, els carrers principals d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany s’ompliran de música, ball i comparses amb la gran rua de carnaval. La desfilada s’iniciarà a les 17:00 hores des de la plaça Guillemó i anirà circulant pels carrers Dr. Nequi, avinguda Príncep Benlloch, avinguda Meritxell, avinguda Carlemany, avinguda de les Escoles, carrer Prat Gran, Parnal, Nacions Unides i Veedors per a finalitzar a la sala Prat del Roure. La instal·lació acollirà una hamburguesada per als participants i la desfilada i actuació de les comparses que s’hagin inscrit al concurs de coreografies. Serà en aquest indret on es donaran a conèixer els guanyadors que obtindran premis valorats des dels 250 euros fins als 550 euros.

Diumenge 11 de febrer, el carrer dels Veedors serà l’escenari on se celebrarà la 13a edició de la calçotada popular que, novament, organitza la Unió Pro-Turisme. Per a participar-hi s’hauran d’adquirir els tiquets a partir de les 13:30 hores en el mateix indret. Aquesta trobada gastronòmica donarà pas a la festa infantil de disfresses que se celebrarà dilluns 12 de febrer a la sala Prat del Roure a partir de les 17:30 hores.

Els actes de carnaval tindran continuïtat dimarts 13 de febrer amb el judici del Carnestoltes que se celebrarà a la plaça Guillemó amb la participació del grup de teatre “Making off”. La representació comptarà amb l’actuació de l’Esbart Santa Anna d’Escaldes-Engordany i l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella. Això donarà peu a la cremada del Carnestoltes que s’acompanyarà amb un pa amb tomàquet amb embotits d’Andorra per a tots els presents i servirà per a clausurar els actes d’aquesta festivitat.