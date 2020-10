Es prorroguen les restriccions per a mantenir la distància social i doblegar la taxa de reproducció

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest divendres per anunciar la pròrroga de les mesures temporals centrades a reduir la interacció social. Tal com ha destacat el ministre, l’objectiu és “restringir al màxim les relacions socials” per refermar la preservació de la salut pública i evitar una possible saturació del sistema sanitari.

Precisament, Martínez Benazet ha indicat que la taxa de reproducció “manté una tendència a la baixa lentament” i es situa en 1,05. En aquest sentit, el responsable de Salut s’ha referit a la necessitat de continuar amb “l’esforç” conjunt de la ciutadania “per poder tenir un control molt més important de la pandèmia”. “Estem fent una gran tasca entre tots per frenar la transmissió del virus”, ha afegit.

Així, ha recordat algunes de les principals mesures que es prorroguen. Els restaurants poden oferir servei de taula només entre les 12:00 i les 16:00 hores i les 19:00 i les 24:00 hores. En relació amb els bars, no es poden oferir serveis ni a l’interior ni a l’exterior dels establiments, però si que es pot fer el servei per endur. Joan Martínez Benazet també ha apuntat que els parcs infantils, tant interiors com exteriors, continuen tancats i que les reunions amb familiar o amics estan reduïdes a un màxim de cinc persones, llevat que el nucli convivent sigui superior.

En qualsevol cas, Martínez Benazet ha emfatitzat la importància de seguir les recomanacions preventives per minimitzar el risc de contagi del coronavirus SARS-CoV-2: ús de la mascareta, higiene de mans i distància interpersonal. “Les mesures que s’han pres estan donant els seus fruits”, ha afirmat, si bé ha reiterat que és necessari seguir aplicant-les.

Pel que fa a l’actualització sanitària, el ministre ha explicat que hi ha 4.038 casos totals, dels quals 3.181 corresponen a la segona onada de la pandèmia. Actualment es compten 1.241 casos actius, d’aquests 27 estan ingressats a planta i 9 a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. A hores d’ara es registren 2.729 altes –1.925 d’aquestes són de la segona onada– i 69 defuncions.

Nova defunció que eleva a 69 les morts peer Covid-19

Una dona de 35 anys, amb simptomatologia lleu, ha mort avui a causa d’una parada cardiorespiratòrial La jove seguia l’aïllament a casa quan, de sobte, ha tingut dificultats per respirar. L’ambulància i els bombers que s’han traslladat fins al seu domicili, no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Segons informa l’Executiu, s’estudiarà si realment el coronavirus ha estat la causa d’aquesta defunció.