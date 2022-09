Es presenta a Barcelona el primer congrés de cuina de muntanya que es farà a Andorra

Compartir la imatge d’Andorra a l’estranger és la feina que té Andorra Turisme. En aquest sentit, avui dilluns ha viatjat fins a Barcelona per a presentar el primer certamen de cuina de muntanya del món. Un certamen que se celebrarà la setmana vinent a Escaldes-Engordany, i que acollirà una vintena de xefs de renom mundial com la dues estrelles Michelin, Ana Ros.

Des d’Andorra Turisme destaquen que la gastronomia és una de les potes que s’ha de potenciar d’ara endavant. “Nosaltres sempre estem optant per tot el que és el tema d’experiències i per a tenir punts diferenciadors amb tot el que pot experimentar un turista. Millorar la marca andorrana a fora i que sigui una oferta destacable”, explica el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku.

I és que les jornades gastronòmiques són una manera de mostrar el menjar que es fa a Andorra i també, una oportunitat per a unir xefs amb productors locals. Oriol Castro, xef del restaurant Disfrutar, amb 3 estrelles Michelin, explica que un producte que potenciarà “en aquest congrés serà la neu, per a conceptualitzar-la com part d’un plat”.

La presentació ha acabat amb un tast del què es podrà veure a les jornades que començaran dimecres de la setmana vinent i que s’allargaran fins diumenge.