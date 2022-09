Violència masclista, falsa identitat i injúries a la Policia, altres detencions dels darrers dies

A banda de les detencions efectuades per la Policia, durant els últims dies, per tinença de drogues o per delictes contra la seguretat del trànsit, també n’hi ha hagut per altres motius. Un dels casos va ser la d’un home de 53 anys, veí del Principat que era arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. En una discussió de parella en un domicili particular, l’individu hauria agredit a la seva companya. Els fets van tenir lloc a Andorra la Vella.

Una altra de les detencions va produir-se a la frontera del DCNJ. Un home de 30 anys, no resident a les valls, ha estat acusat com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. En un control rutinari de documentació, l’interessat es va identificar amb un DNI, el qual, després de fer les verificacions escaients, es va constatar que presentava una sèrie d’irregularitats en el suport, en les impressions i en les mesures de seguretat, fet que denotava que es tractava d’un document fals. Posteriorment, en revisar altres documents entre els seus afers, també es troba un permís de conduir fals a nom de l’interessat.

Finalment, a Andorra la Vella, un home de 22 anys, veí del Principat, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública i l’honor. La patrulla de la Policia es trobava efectuant un servei de prevenció a la sortida i tancament d’un local nocturn, moment en el qual es va iniciar una baralla entre vàries persones. En procedir a controlar els implicats en la batussa, un d’ells, l’interessat, va reaccionar de manera desproporcionada envers els agents i els va injuriar.