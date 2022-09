Un estudi de Marta Alberch radiografia com la Covid ha afectat la societat andorrana a nivell econòmic

Avui dilluns, 5 de setembre, s’ha publicat el quadern d’actualització que complementa i actualitza l’estudi “LA COVID A ANDORRA – LA SEVA INCIDÈNCIA EN L’ECONOMIA DE LA CLASSE TREBALLADORA” de Reig Fundació amb les dades de 2021 o març del 2022, depenent de l`àmbit. L’autora és Marta Alberch Terrés, fundadora i directora d’Andtropia i ha comptat amb la col·laboració del Centre de Recerca Sociològica (CRES) i de l’Andorra Recerca + Innovació (ARI).

Aquesta actualització hauria de permetre veure l’evolució d’un any que, tot i no estar en plena pandèmia, continuava tenir certes restriccions, patia onades de contagis mentre les campanyes de vacunació s’anaven ampliant i l’economia s’anava reobrint.

Per tant, era interessant poder analitzar segons els mateixos paràmetres establerts en el primer informe si l’economia, tant nacional com familiar, es recuperava o no.

Mantenint l’esquema del primer estudi, s’han actualitzat un total de 72 indicadors de sis àmbits: demogràfic, econòmic, laboral, sanitari, social i educatiu.

De manera molt resumida i com a conclusió en general es pot dir que les dades i indicadors de l’any 2021 i de març de 2022, mostren un retorn a la normalitat d’abans de la pandèmia per la Covid.

En el quadern d’actualització es destaquen alguns dades que poden marcar un canvi de tendència i també es comenten si les tendències que s’havien previst en el primer estudi s’estan complint o no.

Juntament amb el següent informe, previst per a ser publicat durant el 2023, i que inclourà dades sobre el 2022 i principis del 2023, es pretén tenir una visió holística de com la pandèmia de la Covid ha afectat a la societat andorrana, especialment, la classe treballadora, com ha estat aquesta afectació en diferents moments dels tres anys des de l’inici de la pandèmia i com s’ha sortit d’aquesta crisi, que era l’objectiu que Reig Fundació cercava amb aquests treballs.

Per a acabar els autors volen agrair la col·laboració de totes les administracions, entitats i persones que han participat i han fet possible aquest estudi.