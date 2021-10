Inauguració de l’escultura dedicada al President de la Generalitat, Lluís Companys a la Seu d’Urgell

L’acte d’homenatge al president màrtir s’ha iniciat amb la interpretació musical a càrrec del professor de música de l’institut Joan Brudieu, Narcís Mellado, a través de dos motius melòdics relacionats amb els darrers dies del President Companys. Primer amb el fragment final de la cançó ‘Pirineus’ -com a homenatge a tota aquella gent que va fugir de les tropes franquistes travessant la serralada pirinenca per passar a França-, i l’altra peça, ha estat la cançó ‘Agur Jaunak’, ja que a la població basca d’Hendaia Companys va ser lliurat al règim franquista per part de la Gestapo.

Seguidament, l’homenatge a Lluís Companys ha continuat amb unes paraules del propi escultor Ernest Altés que ha explicat que la peça consta de dos elements bàsics: un bloc de pedra tallat en quatre parts i un enreixat de vuit barrots forjats de ferro, en format d’U. Aquesta configuració vol ser “un símbol de les presons que no van aconseguir doblegar i la fermesa de les conviccions del President Companys”.

El magnífic bloc de pedra escollit s’ha extret de la pedrera de la Guàrdia d’Ares, el qual s’ha triat tant per la seva tonalitat roja, que simbolitza les quatre barres de la bandera catalana, com per la pertinença a l’Alt Urgell i la proximitat de la beta a la Seu d’Urgell.

Val a dir que aquesta escultura s’acompanya d’una placa situada a la vorera, just davant de la rotonda, on l’escultor hi ressalta la defensa dels ideals socials i polítics de Companys que el van portar fins a 16 ocasions a la presó i finalment a la mort.

L’alcalde de la Seu d’Urgell Francesc Viaplana ha remarcat que la inauguració d’aquest monument “és un fet de justícia”, tot recordant que la primera moció que es va presentar al ple de l’Ajuntament de la Seu per instal·lar una escultura en memòria al president Companys es remunta a l’any 2000. “El nostre equip de govern tenia molt clar que calia realitzar un homenatge a la seva memòria, com a símbol de llibertat i de justícia, i que era un deure que havíem de fer realitat”, ha manifestat Viaplana. L’alcalde de la Seu ha fet esment de la llarga i intensa trajectòria política del president afusellat, com a sindicalista, regidor, ministre i finalment President de la Generalitat de Catalunya. “Lluís Companys ha estat l’únic president escollit democràticament a Europa que va morir assassinat a mans d’un pilot d’afusellament”, ha reblat Francesc Viaplana.

L’acte d’homenatge a Lluís Companys ha finalitzat amb la interpretació de l’himne ‘Els Segadors’, acompanyat a la trompeta per Narcís Mellado.