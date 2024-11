Encamp suma 25 establiments a la recollida selectiva de residus orgànics

El Comú d’Encamp fomenta un reciclatge més responsable (Comú d’Encamp)

Encamp suma un total de 25 establiments a la recollida selectiva de residus orgànics amb l’objectiu de contribuir a un reciclatge més responsable. Diversos comerços d’alimentació, hotels, bars i restaurants es sumen a aquesta iniciativa. Des del Comú d’Encamp, i en col·laboració amb l’empresa que efectua la recollida, FEPER, s’ha fet entrega de diversos contenidors de matèria orgànica als establiments que s’hi han sumat.

El conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba, ha agraït a tots la “contribució al reciclatge” i ha assegurat que és important emprendre “accions com aquesta per a ajudar a una gestió dels residus més eficient i respectuosa amb el medi”.

Els establiments que s’han sumat a la recollida selectiva de matèria orgànica són: Hotel Arbre de Neu, Portucale, Gir Cafè, Signum, El Rio, Cava La Moreneta, Granja Pastisseria Primavera, Fiesta Manila Encamp, Ame du Pain, Borda de l’Hereu 1693, Bar de l’Óssa, Roc Arnau, Fruiteria Baraka, Xurrasqueria Monçanense, el Racó del Garrí, Bar La Terrassa, Restaurant Segle XXI, Pastisseria Casal, La Cuineta, Bar Valipas, Borda Major V, supermercat Ecler, U Express CCA. Aquests, s’han sumat al River Encamp (que per normativa ja contribueix a aquesta iniciativa des de la seva obertura) i Bio Bio, que s’hi va sumar, voluntàriament, des del mateix moment.

Els establiments comercials, generadors de matèria orgànica, que estiguin interessats a sumar-se a la iniciativa, properament o en un futur, poden posar-se en contacte amb el Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú d’Encamp.

La iniciativa s’emmarca en les accions promogudes pel Comú d’Encamp dins de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que enguany se centra en el malbaratament alimentari i se celebra del 12 al 24 de novembre. Com en altres edicions, la setmana, que està organitzada entre els set comuns i el Govern, acull diferents iniciatives i activitats a cada parròquia.





Accions de prevenció del malbaratament alimentari

També en el marc de la setmana de prevenció, diferents establiments d’alimentació d’Encamp s’han sumat a la campanya ‘Estalvia, evita malbaratar. Si és bo, no s’ha de llençar!’. La iniciativa pretén prevenir el malbaratament alimentari i visualitzar aquells establiments que disposen de productes etiquetats amb una data de consum preferent i/o caducitat pròxima, però que encara són bons per al consum.

Actualment, només un establiment de la parròquia té l’obligació de disposar d’un espai destinat als productes amb data de caducitat pròxima. Tot i això, tres comerços alimentaris s’han volgut sumar a l’acció i formar part també de la iniciativa. Els establiments els quals contribueixen a la iniciativa són: U Express CCA, Record-Condis Encamp, el supermercat Ecler i River Encamp, que des de la seva obertura està desenvolupant aquesta acció.





Punts de recollida de càpsules de cafè i pilotes de tennis i pàdel

Una altra de les accions empreses a Encamp ha estat la instal·lació d’una tassa gegant davant del Complex Esportiu i Sociocultural, on els ciutadans poden dipositar-hi càpsules de cafè utilitzades amb l’objectiu de contribuir a la seva reutilització. Aquesta acció està sota la campanya ‘Forma part del canvi!’ i s’enfoca en conscienciar la població de la quantitats de residus generats en no comprar a granel i es fa conjuntament amb tots els comuns.

També, com a nou punt de recollida, s’ha instal·lat una raqueta de grans dimensions a les pistes de pàdel i tennis de Prada de Moles. Les pilotes que es recullin es reutilitzaran fins que sigui possible i un cop hagin finalitzat la seva vida útil es procedirà al seu reciclatge.

La tassa i la raqueta complementen el punt de recollida de taps d’envasos que des de l’any passat s’ubica també davant del Complex i que ajuda a reduir i reutilitzar aquest material. Amb els taps recollits es construeix, per exemple, mobiliari urbà, com el banc que hi ha exposat al davant.





Mercat d’intercanvi i tallers per a la gent gran amb material de rebuig

D’altra banda, des de l’Àrea d’Infància i Joventut del Comú d’Encamp s’ha organitzat un mercat d’intercanvi de jocs, joguines i llibres perquè els infants puguin portar els seus objectes per a intercanviar i fomentar, així, la reutilització i reducció de residus. El mercat està ubicat a les instal·lacions del parc de l’Ossa i estarà operatiu fins divendres.

Finalment, des del Departament d’Afers Socials i Gent Gran, aquesta tarda de dimecres s’ha realitzat un taller de manualitats amb material de rebuig on els assistents han pogut crear nous objectes a partir d’ampolles.