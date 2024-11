Liciten l’execució d’un nou projecte de les obres d’ampliació i modernització del regadiu a Talarn i Tremp, per 10 M€

Tremp, capital del Pallars Jussà (arxiu)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern català ha tret a licitació l’execució d’un nou projecte de les obres d’ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp, mitjançant l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU (Infraestructures.cat), als termes municipals de Talarn i Tremp, al Pallars Jussà, per un import de 9.978.126 euros.

Es tracta de la segona fase del projecte, abasta des del punt quilomètric 1,520 al 3,415 de la canonada principal del regadiu, i comprèn les actuacions que resten pendents d’executar quant a la captació i la canonada de transport. El termini de presentació d’ofertes finalitza el 18 de desembre de 2024, i, un cop contractades les obres, el termini d’execució és de setze mesos.

El Departament ha estat treballant, juntament amb la Comunitat de Regants, en els projectes per a la modernització i l’ampliació del regadiu de la Conca de Tremp des de fa més de 15 quinze anys, amb la redacció de projectes, els procediments de concentració parcel·lària, i les primeres obres, havent executat la captació al pantà de Sant Antoni i el primer quilòmetre i mig de la canonada principal, amb una inversió d’uns 6,5 milions d’euros, als quals ara se sumaran els 10 milions d’euros més del nou projecte en licitació.

Així, cal remarcar l’esforç del Departament en el regadiu de la Conca de Tremp amb el compromís d’inversió i la voluntat de continuar l’actuació amb l’adhesió del regants i així poder seguir tirant endavant la promoció del regadiu per a fer realitat aquesta modernització.

En aquesta línia, i en el marc de la decidida aposta del Govern català per a modernitzar les infraestructures de regadiu per tal garantir les produccions i la viabilitat present i futura del primer sector del país, l’agroalimentari, el conseller Òscar Ordeig ha manifestat que “estem contents d’anunciar que, després de deu anys, hem aconseguit desencallar les obres de modernització del reg de la conca de Tremp, una infraestructura necessària per a les explotacions agràries i ramaderes del Pallars, demandada històricament per les comunitats de regants i el territori”.

Per la seva banda, la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, valora que aquesta infraestructura és “imprescindible” en un context de canvi climàtic en què “no ens podem permetre una gestió ineficient de l’aigua”. “La posada en marxa d’aquesta licitació dona resposta a una llarga reivindicació de la Conca de Tremp i garanteix el seu futur agrari”, ha dit la delegada. En aquest sentit, “reflecteix el compromís del Govern amb un sector que és clau per a la nostra vegueria”, ha afegit Romero.

El regadiu existent actualment té una superfície de 1.850 hectàrees. Els projectes ja redactats preveuen l’ampliació de la zona de reg a unes 4.663 hectàrees, que es correspon amb la zona màxima que en el seu dia FECSA es va comprometre a regar. Per termes municipals, la distribució de la superfície objecte del conjunt de projectes d’ampliació és la següent: Castell de Mur, 665 hectàrees; Gavet de la Conca, 703 ha; Llimiana, 410 ha; Talarn, 883 ha; Tremp 1.149 ha, i Isona i Conca Dellà, 853 hectàrees.

En els darrers anys s’ha estat treballant per a veure on hi havia demanda per part dels regants per a poder iniciar les obres de xarxa de regadiu en alguna zona concreta. Fruit d’aquesta actuació, durant l’any 2023 es va aconseguir l’adhesió de dues zones properes a la captació, i es va decidir continuar amb la canonada principal per a arribar a l’àmbit on es demostrava l’adhesió. Amb aquesta obra, es dona continuïtat a la canonada principal fins al punt que travessi el riu Noguera Pallaresa, tal com sol·licita la Comunitat de Regants.

De manera complementària, i també tal com demanaven els regants, el Departament i Infraestructures.cat tenen previst acomplir altres antics projectes al marge de l’actuació de la canonada de regadiu. És el cas d’una obra d’un pont sobre un canal de FECSA per a donar accés a una zona de reg propera a l’actuació actual.