El BC Andorra rastreja el mercat buscant un possible substitut temporal de Lammers

D’ençà de la lesió de Ben Lammers, amb un dit trencat, el BC Andorra s’ha mogut per a buscar un pivot de manera temporal. Sobre la taula hi ha hagut diferents opcions, però una de les que ha guanyat més força és ‘Tunde’ Olumuyiwa. El de Sierra Leone, de 32 anys va acabar contracte amb un equip de Mèxic fa no gaire i seria una oportunitat de mercat tenint en compte que coneix la lliga ACB i el club del Principat.

‘Tunde’ va vestir la samarreta del BC Andorra la temporada 20-21 i la 21-22 deixant bones sensacions amb 62 partits i 6 punts i 4 rebots de mitjana. El club també s’ha interessat per Ethan Happ, jugador del València Basket, però les altes demandes econòmiques del club taronja fan que se n’hagi descartat la incorporació.

Tot i això, el club encara no ha pres una decisió definitiva sobre si fitxar o no, ja que s’espera que Lammers pugui arribar per al partit contra el BAXI Manresa del 14 de desembre. El rendiment de Felipe dos Anjos i Sekou Doumbouya al cinc seran claus per a acabar de prendre la decisió.