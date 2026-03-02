Frank Porté completa amb èxit la seva primera presa de contacte a la pretemporada

El pilot del Principat, Frank Porté, va tornar a la competició aquest passat dissabte en una cursa de pretemporada que va marcar el seu retorn a l’activitat després de més de mig any sense competir. La prova va servir com a preparació clau de cara a la seva pròxima campanya al Benelux, deixant sensacions molt positives tant a nivell esportiu com tècnic.
“Ha estat una presa de contacte després de més de mig any per a preparar la temporada de Benelux i bàsicament ha anat súper bé”, va explicar Porté en finalitzar el cap de setmana.
Un dels aspectes més destacats va ser la incorporació del nou sistema ABS al seu vehicle, una novetat tècnica a la qual el pilot es va adaptar amb gran rapidesa. “Tenim el nou ABS, al qual m’he adaptat súper ràpid. Estic molt content amb les sensacions i amb com m’hi he adaptat”, va afegir.
En l’àmbit competitiu, el cap de setmana es va desenvolupar de manera sòlida. Tot i que l’equip va treballar intensament per a trobar el setup perfecte que permetés guanyar les últimes dècimes, els resultats van ser encoratjadors. Porté va aconseguir una destacada quarta posició (P4) a la primera cursa. La segona mànega va ser una mica més complicada, finalitzant en novena posició (P9).
Amb aquest positiu punt de partida, l’atenció se centra ara en el pròxim gran esdeveniment del calendari: el divendres, dia 6, tindrà lloc la presentació oficial de la temporada 2026 de Frank Porté al Circuit de Barcelona-Catalunya. La jornada comptarà amb la presència de mitjans de comunicació i patrocinadors, que podran gaudir d’una experiència exclusiva de co-driving amb el pilot.
Aquesta primera prova competitiva confirma que Frank Porté afronta la temporada 2026 amb confiança, ritme i una ràpida adaptació tècnica, establint bases sòlides per als reptes que estan per venir.