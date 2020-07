‘Encamp empresa’ un nou punt d’informació i tramitació empresarial

“Encamp Empresa” és el nou punt d’informació empresarial al Comú d’Encamp. Des de principis de juliol s’ha posat en funcionament aquest nou servei comunal per tal d’unificar en un sol punt totes les tramitacions comunals que corresponguin a empreses, comerços i emprenedors.

Aquest servei està obert al públic de dilluns a divendres de 8 h a 15 h de la tarda durant l’horari d’estiu, i de 9 h a 17 h durant la resta de l’any. Es necessari concertar una cita prèvia a través del telèfon 873200 o bé per correu electrònic a encampempresa@encamp.ad. L’atenció al públic d’aquest nou servei comunal, anomenat “Encamp Empresa”, es realitza a la planta baixa de l’edifici de Casa Comuna a la Plaça dels Arínsols i a l’oficina de tràmits del Pas de la Casa al carrer Sant Jordi.

Aquesta mesura inclosa en el Pla de Xoc de Reactivació Econòmica per aquest estiu pretén donar resposta a les necessitats de simplificació administrativa, especialment en un moment com l’actual però “la seva creació no és puntual pel context d’emergència sanitària sinó que un cop superada la pandèmia continuarà en funcionament per tal de donar suport a les empreses de la parròquia i a les noves que s’hi vulguin instal·lar” ha remarcat la consellera d’Administració i Finances, Josefina Rodríguez.

L’objectiu de posar en funcionament aquest nou servei és l’atenció directa a empreses, comerços i emprenedors per tal d’informar-los ja sigui en el moment de l’obertura d’un nou establiment però també durant el seu desenvolupament, per tal d’unificar en un sol punt tota la tramitació administrativa.