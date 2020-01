En vigor, la renovació automàtica dels lloguers, amb només la pujada de l’IPC. Forma part de la llei de mesures urgents per millorar el poder adquisitiu. També incorpora la pujada del salari mínim a 1.084 euros i la pujada de les pensions de solidaritat.

La llei de mesures urgents en matèria d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu ja ha estat publicada al BOPA i, per tant, està en vigor. La renovació automàtica dels lloguers que ja s’havia produït el 2019, es torna a repetir aquest 2020.

De fet, segons va assegurar el president del grup parlamentari demòcrata, es repetirà tants cops com calgui.

Només hi ha dues excepcions. La primera és per a aquells propietaris que poden cancel·lar els contractes si és per oferir l’habitatge a un familiar fins a segon grau de consanguinitat o per finalitats socials del Govern. També es preveu la reducció del preavís per abandonar un pis per part dels llogaters a un mes.

La llei també contempla altres mesures, com apujar el salari mínim a 1.084 euros, tot i que l’executiu afirma que en els propers tres anys voldria que arribés a 1.250 euros mensuals. A més, també han pujat molt més que l’IPC les pensions de solidaritat, les més baixes.