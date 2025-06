Els40, Els Pets, Ginestà i Buhos, caps de cartell de les actuacions musicals de la Festa Major de Sant Julià

Els Pets (Comú de Sant Julià)

La Festa Major de Sant Julià de Lòria se celebrarà del 25 al 29 de juliol, amb una àmplia programació i un gran ventall de propostes. Les actuacions tindran lloc a la plaça de la Germandat, començant el dissabte 26 de juliol, a la una de la matinada, amb l’espectacle Els40 On Tour (El40 + Els40 Urban), amb la participació de Víctor de la Torre i Adrià Ortega, que oferiran un concert amb grans èxits radiofònics i una posada en escena orientada al públic jove.

Els Pets actuaran la nit del 27 de juliol, a les 22 hores, en el marc de la gira del seu 40è aniversari. El repertori inclourà cançons dels seus àlbums més reconeguts, com Bon dia i Agost. L’actuació està dirigida a tots els públics, especialment als dels anys 80, que podran reviure la història del grup de Constantí, estrenat l’any 1985.

El dilluns 28 de juliol, la programació musical serà protagonitzada per Ginestà, que oferirà un concert a les 20 hores, dins la seva nova gira, amb cançons del seu EP Només viure i del disc Vida meva. Aquesta proposta s’emmarca en la clara voluntat de viure la música en família, iniciativa que ja es va estrenar el 2023 amb Blaumut, i el 2024, amb Els Amics de les Arts.

A les 22 hores, serà el torn de Buhos dins la gira Actitour, on presentaran temes del seu darrer disc, Sempre dempeus, així com el recent senzill, No és Miami, en col·laboració amb Catarres i Henry Méndez. Aquesta actuació, dirigida al públic més jove, serà una gran oportunitat per a viure, de nou en directe, un dels grups més seguits de l’escena musical catalana.

Aquest avançament del programa musical reafirma l’aposta del Comú de Sant Julià de Lòria per una oferta musical àmplia i de qualitat oberta a totes les edats. Properament, es presentarà la programació detallada de la Festa Major 2025.