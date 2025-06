Presenten a Oliana el nou Vehicle Integral de Documentació per a expedir i renovar el DNI i passaport a les zones rurals

José Crespín observant com es duen a terme les tramitacions dels DNI des del vehicle adaptat (Subdelegació)

Una vintena de veïns d’Oliana, així com veïns dels pobles propers a aquest municipi de l’Alt Urgell que ho havien comunicat prèviament a l’ajuntament, han pogut expedir o renovar aquest dijous el DNI i/o passaport al Vehicle Integral de Documentació (VIDOC) que la Policia Nacional ha posat en marxa aquest mes de juny a Lleida per a facilitar els tràmits a la població que viu a les zones rurals, allunyades dels centres oficials d’expedició. Una vintena més de veïns d’Oliana i municipis veïns ja estan en llista d’espera per a ser atesos en el següent desplaçament de la unitat mòbil d’expedició.

A l’estrena d’aquest nou sistema d’expedició de documentació hi ha assistit el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, i el Comissari Cap Provincial de la Policia Nacional, José Manuel García Catalán, que juntament amb l’alcalde d’Oliana, Ricard Pérez, han seguit de prop les primeres tasques de tramitació a través del nou vehicle. En aquest sentit, el subdelegat del Govern ha volgut agrair “la col·laboració per part dels ajuntaments que ens estant donant facilitats per a poder prestar un servei més que beneficia als veïns de les zones rurals”.

Es tracta d’una furgoneta identificada amb els logos de la Policia Nacional i totalment adaptada que permet l’expedició i renovació dels DNI i passaports de forma instantània i que, tal com ha explicat el subdelegat José Crespín, agilitza el sistema que s’utilitzava fins ara a través dels equips de documentació del DNI Rural de la Comissaria provincial de Lleida perquè “el ciutadà ja marxa amb el document a les mans en un tràmit que pot durar aproximadament uns deu minuts”.

Fins ara, els equips del DNI Rural es desplaçaven als municipis que ho sol·licitaven per a tramitar o renovar el DNI i ho feien en dos desplaçaments: un primer per a obtenir les dades dels veïns i les seves empremtes dactilars i un segon, al cap d’uns dies, per a lliurar els DNI que s’havien expedit a les dependències policials de Lleida, La Seu o Les.

El desplegament per tot el país dels nous Vehicle Integrals de Documentació, que disposen de les mateixes aplicacions i funcionalitats de les Unitats de Documentació fixes situades a les comissaries de la Policia Nacional, incorporen també la possibilitat d’expedir o renovar el passaport de forma immediata. Fins ara, l’expedició o renovació dels passaports només es podia tramitar a les comissaries.

Aquestes unitats mòbils també han estat adaptades per a poder actualitzar els certificats digitals del DNI.

Segons el subdelegat José Crespín, aquest nou servei “representa un salt qualitatiu important en l’atenció als ciutadans perquè millora les prestacions de servei públic que ja feien els equips del DNI Rural oferint un servei de tramitació immediat”. Crespín també ha destacat que el nou vehicle “evita desplaçaments a les comissaries de Lleida, la Seu i Les i amplia la cobertura dels municipis que es poden beneficiar del servei”.

Les properes visites a municipis del Vehicle Integral de Documentació de Lleida s’han previst aquest mes de juny a Tremp, Guissona i Ponts.

La posada en marxa dels VIDOC a tot el país s’emmarca dins el Pla d’Identitat Digital de la Direcció General de la Policia amb l’entrada en servei de 80 vehicles i un cost de transformació dels vehicles de gairebé 15 milions d’euros, finançats través dels fons Next Generation del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Govern d’Espanya.

La Comissaria de la Policia Nacional de Lleida va expedir l’any 2024 un total de 3.136 DNI a través de l’equip del DNI Rural.





Nova sessió informativa de L’Administració a prop teu

Empleats públics de la Subdelegació del Govern a Lleida s’han desplaçat avui dijous a l’Ajuntament d’Oliana per a explicar als seus veïns el projecte “L’Administració a prop teu”, l’objectiu del qual és facilitar als ciutadans les eines necessàries d’identificació digital per a poder accedir a nombrosos tràmits i consultes relacionades amb l’Administració.

En aquesta nova sessió informativa, el personal de la Subdelegació ha explicat els diferents sistemes d’identificació digital i ha assessorat de forma personalitzada els interessats sobre les possibilitats d’accés digital per a poder tramitar i consultar qüestions relacionades, per exemple, amb el permís de conduir, la vida laboral o la Seguretat Social.

“Es un servei públic -tal com ha explicat el subdelegat Crespín- que també presta l’Administració de l’Estat a través de les Subdelegacions adreçat a les zones rurals amb la voluntat d’apropar serveis i facilitar eines útils en la relació amb els diferents organismes oficials”.

El projecte L’Administració a prop teu és una iniciativa del Ministeri espanyol de Política Territorial i Memòria Democràtica que es va posar en marxa a finals de l’any 2022 amb la finalitat d’informar als veïns de petits municipis d’entre 500 i 8.000 habitants del conjunt de tràmits existents relacionats amb l’Administració de l’Estat i assessorar-los en l’ús de les plataformes digitals com a via d’accés a aquests tràmits relacionats amb els diferents serveis que s’ofereixen. Aquest 2025, la iniciativa s’ha ampliat a diversos col·lectius i entitats professionals.