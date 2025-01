Els Reis omplen de màgia Encamp i el Pas amb foc i espectacles

Arribada dels Reis d’Orient al Pas de la Casa (@martinscphoto per al Comú d’Encamp)

Els Reis d’Orient han arribat finalment aquesta tarda de diumenge, 5 de gener, a la parròquia i han omplert de màgia els carrers d’Encamp i del Pas de la Casa. Un vespre d’allò més màgic, esperat amb moltes ganes i il·lusió tant pels més petits de la casa com pels no tan menuts.

A Encamp, ses majestats han fet acte de presència a les 18 h, i han desfilat pels carrers de la vila amb la tradicional cavalcada damunt de les seves carrosses i acompanyats dels patges reials. Des de la rotonda de l’antic telecabina fins a la plaça dels Arínsols, passant per l’avinguda de Joan Martí, els Reis d’Orient han desfilat acompanyats de la música i el ball del Club Esportiu Andorrà de dansa i fitness, i l’espectacle itinerant ‘Crazy Ors’, de la companyia Mademoiselle Paillete. Un cop a la plaça dels Arínsols, Ses Majestats han rebut als nens i nenes, pares i mares, residents i visitants, recollint les seves cartes i desitjos per a aquest 2025.

Arribada dels Reis d’Orient a Encamp (@RCalvoComuEncamp)

Al Pas de la Casa, els Reis d’Orient han donat el tret de sortida a la festivitat a les 18 h amb la tradicional baixada per les pistes d’esquí amb retrac, i acompanyats de la baixada de torxes fins a la plataforma de Grandvalira, des d’on s’han pogut veure els focs artificials de fi de recorregut. Des de la plataforma, Melcior, Gaspar i Baltasar han recorregut els carrers del Pas de la Casa amb carrossa fins a arribar a la Sala de Festes, on han rebut els infants.

En finalitzar totes dues cavalcades s’ha repartit coca i xocolatines als infants en el mateix moment que s’ha dut a terme la recepció dels Reis d’Orient.





Punt final a les activitats de Nadal i inici d’any amb més propostes

L’arribada dels Reis d’Orient ha estat l’últim acte a la parròquia pel que fa a les activitats i esdeveniments que s’han ofert en aquest període de Nadal. El final de l’any 2024 i l’inici de 2025 ha deixat un munt d’emocions, sobretot per als infants i joves, amb el 30è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra, l’arribada del Pare Noel, l’encesa de llums o la gran varietat d’activitats que s’han dut a terme a les biblioteques comunals, tant d’Encamp com del Pas de la Casa.

A més, l’oferta ha arribat a tot el públic i franges d’edat, ja no sols de la parròquia, sinó també del país i dels visitants que han passat aquests dies a Encamp. Esdeveniments com la Fira de Santa Llúcia o, aquest diumenge mateix, amb el Concert coral de Nadal que ha tingut lloc a les 13 h a l’església de Santa Eulàlia, amb la Coral de Sant Miquel d’Encamp i la Coral de Sant Antoni de la Massana, han format part d’un programa d’allò més complet i que ha permès mostrar ja no sols la part més festiva, sinó també la part cultural, d’arrel i tradicions de la parròquia d’Encamp.

Ara, s’obre una nova etapa en aquest inici de 2025, amb actes i esdeveniments tradicionals per a acabar el mes de gener com puguin ser el Concurs internacional d’escultures de neu al Pas de la Casa i l’Escudella de Sant Antoni.