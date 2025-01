Podi de Gina del Rio als 20km en clàssic de la Copa d’Europa d’Oberwiesenthal

Gina del Rio, tercera als 20km de la FESA, aquest diumenge a Oberwiesenthal. Foto: FAE

L’esquiadora de fons del Principat, Gina del Rio, ha tornat a pujar a un podi de la FESA Cup (Copa d’Europa) sènior. Aquest diumenge ha estat tercera als 20km en clàssic que tancaven aquesta cita a Oberwiesenthal (Alemanya). Al quilòmetre 3,3 l’andorrana es trobava al grup capdavanter amb 23 corredores en un marge de 8 segons i ella en la setena posició.

Al quilòmetre 6,6 -segona volta- es mantenia en aquest grup en la cinquena posició, mentre que al quilòmetre 9,9 passava tercera juntament amb la italiana Veronica Silvestri i l’alemanya Kim Hager, amb la italiana Nadine Laurent just al darrera.

Al quilòmetre 13, Silvestri, passava amb dos segons d’avantatge sobre Del Rio, que passava el quilòmetre 16 en quarta posició a 26 segons. Però, a la volta final l’andorrana ho donava tot per a finalitzar tercera a 47 segons de la francesa Cloe Pagnier, que s’imposava sobre la italiana Silvestri (+6 segons).





Tres podis en FESA sènior

Aquest és el tercer podi de Gina del Rio a la FESA Cup sènior, en el seu primer any a la categoria. Anteriorment havia estat tercera a l’sprint patinador d’Schlinig i primera als 10km en clàssic de la mateixa estació italiana, els passats 6 i 7 de desembre, respectivament.





Gina del Rio, fondista: “Ha estat una cursa molt dura, amb molt vent i molta neu, i també molt fred, però hem sabut patir fins al final i he pogut aconseguir la tercera posició. Estic molt contenta amb el resultat, perquè ha sigut una cursa molt dura. Tot l’equip hem fet el millor que hem pogut, els esquís anaven molt bé i al final ha sortit una bona cursa”.

Xabier del Val, responsable de l’equip de fons: “Estem molt contents amb aquest podi i sobretot per com s’ha aconseguit perquè, avui, eren unes condicions molt dures amb vent i neu. Gina s’ha mantingut al grup, avui era un dia d’esperar i guardar forces. Les dues primeres han atacat a falta de volta i mitja. Ella ha guardat forces, ha esquiat molt bé i ha atacat a l’última volta, per a assolir el podi. Estem molt feliços per aquesta tercera plaça, per com s’ha aconseguit amb aquestes condicions tan difícils i per la confiança que ens dona aquest resultat”.