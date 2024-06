La 1a edició del Fòrum digital d’Andorra té la connectivitat universal com a primer pas per a lluitar contra la bretxa digital

Xavier Espot, amb una imatge projectada d’Andrés Allamand, intervenint al Fòrum digital d’Andorra (SFGA)

El Principat ha acollit aquest divendres el primer Fòrum digital d’Andorra: ‘Aliances Publicoprivades per a la Transició Digital’, centrat en les infraestructures per a la connectivitat universal’. La trobada constata l’aposta del país per la innovació i el desenvolupament sostenible i és fruit del compromís que es va adoptar durant la Cimera Iberoamericana que va acollir Andorra el 2021. A més, també permet avançar en la implementació de la Carta Iberoamericana de Principis i Drets en Entorns Digitals impulsada per la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb el secretari general iberoamericà, Andrés Allamand, han estat els encarregats d’inaugurar la trobada que ha comptat amb la participació de mig centenar d’assistents presencials més tots els que ho han pogut seguir de forma telemàtica. Així, hi han pres part diferents responsables del desplegament de la infraestructura digital tant de l’administració pública, com de l’empresa privada i de la banca multilateral de desenvolupament.

“L’organització del fòrum demostra la nostra ferma voluntat de contribuir i fomentar la digitalització en tots els països de l’espai iberoamericà, aportant la nostra experiència per a avançar cap a la connectivitat universal”, ha destacat Espot, qui ha assenyalat que assolir aquest aspectes és clau per a lluitar contra la bretxa digital perquè “sabem que la digitalització no és universal”.

El cap de Govern ha destacat que el país ha après i evolucionat molt els últims anys i per això “té molt a oferir” i ha recordat que Andorra és líder europeu en connectivitat –el 96,9% de les llars tenen connexió a internet– i infraestructures de telecomunicacions. “Tot el territori, inclús les zones de muntanya més allunyades, disposen de cobertura mòbil, un factor important per al turisme i les empreses”. Aquest fet, ha ressaltat que ha estat gràcies a l’aposta “seriosa” per la digitalització que ha impulsat Andorra Telecom amb l’objectiu de millorar la “competitivitat i sostenibilitat” del país. Espot també ha recordat que la innovació i el coneixement “han d’estar al servei de l’educació, del medi ambient, de l’economia i de la salut”.

En l’obertura, Andrés Allamand ha emfatitzat la necessitat d’avançar en la connectivitat universal estable, segura i assequible amb la participació i implicació dels actors públics i privats. “Iberoamèrica no pot deixar passar les oportunitats que presenta la transició digital i, per a fer-ho, és fonamental que es forgin aliances públicoprivades per a treballar conjuntament amb la construcció de societats més digitals, més connectades, més inclusives, més justes i més sostenibles”, ha assenyalat.

El Fòrum digital està organitzat de forma conjunta entre el Govern i la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) amb un primer objectiu de generar un marc d’aliances necessari per a superar les bretxes en l’accés a la tecnologia digital que encara persisteixen a la regió. El Fòrum té vocació de continuïtat i la voluntat que la propera trobada es dediqui a competències i serveis digitals. L’objectiu és que Andorra en pugui ser la seu permanent amb una periodicitat bianual.





Quatre eixos per a impulsar una infraestructura digital robusta

La primera edició del Fòrum digital ha posat el focus en el desplegament de la infraestructura per a la connectivitat universal, ja que precisament la falta d’infraestructura que garanteixi la connectivitat, especialment en les zones de difícil accés i allunyades de les grans ciutats, és la primera causa que fonamenta la bretxa digital. Garantir la connectivitat és, doncs, un primer pas imprescindible per a aconseguir que les oportunitats que ofereix la transició digital no deixi ningú enrere. Així ho recull el document conclusiu del Fòrum que s’ha aprovat un cop finalitzada la trobada.

Durant el fòrum s’ha tractat aquest aspecte des de quatre blocs temàtics: els principis i drets dels entorns digitals; els reptes de la connectivitat a Iberoamèrica; el desafiament de la regulació; i les aliances públicoprivades per al desplegament de la infraestructura.





Bilateral amb la Unió Internacional de Telecomunicacions

En el marc de la celebració del Fòrum, el vicesecretari general de la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU), Tomas Lamanauskas, ha mantingut trobades bilaterals amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell. Els representants andorrans han compartit amb Lamanauskas la situació de lideratge europeu pel que fa a l’establiment de les infraestructures de les telecomunicacions al país, així com l’estratègia que està impulsant el Govern per a avançar en la digitalització. Així mateix, Lamanauskas també ha intercanviat impressions amb el cap de Govern, Xavier Espot.