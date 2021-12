Els demòcrates escaldencs denuncien “el retard” de la majoria per la manca de projectes i inversions

Els consellers Demòcrates del Comú d’Escaldes-Engordany han comparegut aquest dilluns davant els mitjans de comunicació per fer balanç d’aquesta primera meitat de mandat. Els taronges han denunciat la inacció contínua

de la majoria durant aquests dos anys, que està comportant un fre a l’impuls que havia aconseguit la parròquia, i que “l’havia convertida en un referent nacional”. Aquest “retard” per la manca de projectes i actuacions necessàries per a Escaldes-Engordany fa que estigui quedant “endarrerida respecte a la resta de parròquies“, ha lamentat el conseller Miquel Aleix.

Com a exemples esgrimits per la majoria, la manca d’inversió en aparcament segueix sent una evidència i un problema que s’agreuja. El projecte del pàrquing de l’Escalé, aturat per la majoria, continua causant un perjudici per a la part alta. Si s’hagués impulsat seguint el que es va aprovar al darrer mandat de color taronja, ara ja estaria construïda una part de la infraestructura, ha recordat el conseller Jordi Vilanova. Relacionat amb aquesta zona, el projecte Caldes per dinamitzar la zona tampoc avança i se segueix retardant.

Un altre exemple és la demora en l’ampliació de la llar de jubilats, mostra de la “manca de previsió i planificació” de l’actual corporació: no es va fer durant la pandèmia -en que malauradament va estar tancada-, i es farà en una situació en què caldrà “desplaçar els usuaris”, possiblement assumint un nou lloguer, ha plantejat Vilanova.

Aquesta manca de planificació i de política “poc reflexiva” feta fins aquest mandat també queda palesa amb les polítiques d’habitatge. En dos anys s’han fet dues modificacions al Pla d’urbanisme de la parròquia, fet que

crea “inseguretat jurídica als propietaris, perquè estan canviant les regles del joc d’avui per demà”, ha manifestat la Núria Barquín. La consellera ha informat que projectes de pisos de lloguer han quedat aturats a causa d’aquestes modificacions fetes per la majoria, “perquè ara són econòmicament inviables”.

“Eufòria” en temes puntuals

A l’altra cara de la moneda, hi ha certes polítiques en temes puntuals on els cònsols hi dediquen molts esforços, que deixen d’aportar en temes necessaris per a la parròquia. Un exemple és la polèmica pels terrenys de Casa Xirro, a Engolasters. “Ja vam avisar la majoria de les conseqüències​ que podia tenir aquest afer”, ha explicat Aleix, afegint que “haurien d’haver parlat amb els cònsols anteriors i amb la propietat afectada”, abans de trirar pel dret i judicialitzar-ho. Els consellers taronges han defensat la legalitat de l’autorització com a sòl urbanitzable. “Quan una zona té una tipologia urbanística i un projecte autoritzat en sòl urbanitzat, voler parar-ho perquè no agrada… Crec que no és feina del Comú”, ha qüestionat Aleix, així com tampoc fer ús “de polítiques incendiàries”. “És una manera de treballar impròpia d’una majoria comunal”, ha afegit Vilanova.

Per tot plegat, Vilanova ha demanat “el mateix entusiasme i eufòria que la majoria està tenint amb aquest tema, per fer inversions importants per a la parròquia d’Escaldes-Engordany, que és el que realment necessita”. Perquè, han denunciat els consellers, “arribarem al final del mandat, el 2023, i poca cosa s’haurà fet”.