El PS vol saber quin és l’abast legal de la presa de temperatura als establiments comercials i turístics

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha volgut posar en relleu que en molts locals comercials i altres establiments d’Andorra s’ha pres i s’està prenent la temperatura als clients des de la declaració d’emergència sanitària causada per la Covid-19.

Atenent la nota informativa publicada per l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra sobre la legitimitat de la presa de temperatura a clients d’establiments comercials i allotjaments turístics, la Presidenta del Partit Socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, ha tramitat aquest matí una pregunta escrita a Govern. L’objectiu de la pregunta és doble: en primer lloc vol conèixer quin ha estat i és el criteri del Govern en aquest tipus d’actuacions. En segon lloc, Vela demana quin és l’abast legal d’aquestes actuacions i a on han estan publicades.

“Potser per a moltes persones no és un tema rellevant però es tracta d’un tema important: són dades sanitàries i les persones hem de saber quin és el motiu pel qual ens han estat prenent la temperatura, que es fa amb aquesta informació i on està la informació jurídica de suport”, ha argumentat Vela, que ha afegit que esperen rebre aquesta informació com més aviat millor per part de l’autoritat sanitària.