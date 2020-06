El simulador d’esquí, obert també als particulars

Donada la situació d’excepcionalitat actual amb la COVID-19, la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha decidit reprogramar la pretemporada dels seus equips fins al mes de setembre. És per això que es combinarà el treball físic amb el treball sobre un simulador d’esquí, presentat avui al Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO). Aquesta nova eina, instal·lada gràcies a la col·laboració del Govern d’Andorra, permetrà posar en pràctica el que es faria en altres països, en condicions normals, on es podria esquiar si es pogués viatjar.

Com que, de moment, viatjar a l’estranger continua sent una incertesa, i mentre la situació de la pandèmia evoluciona, la Federació ha llogat aquest simulador per un període de quatre mesos, el qual serà utilitzat pels equips de la FAE, l’EEBE, així com els clubs del Principat i qualsevol particular que ho desitgi. Per tot això, s’ha establert un calendari concret, respectant la millor paritat possible entre els equips FAE i clubs, però també el ritme escolar.

Dos calendaris

S’han establert dos calendaris diferents per tal de repartir equitativament a tothom. Tots els diumenges d’ambdós calendaris (escolar i sense escola) es destina la jornada a l’ús particular segons els horaris de 8:00h a 20:30h. Les classes tindran 1 hora de durada i en format particular o col·lectiu. Aquestes classes estaran supervisades per un tècnic titulat i format per l’ús del simulador.

Per al període sense escola, es destinen els dilluns i dissabtes per a clubs i FAE, que s’alternaran de la següent manera: Per les setmanes 1 i 3 del mes, els clubs entrenaran els dissabtes, i FAE/EEBE els dilluns. Per les setmanes 2 i 4 del mes, els clubs entrenaran els dilluns, i FAE/EEBE els dissabtes. De dilluns a dissabte els horaris atribuïts per als equips de competició són de dues hores i trenta minuts.

Seguretat

El número de persones que poden estar dins de la carpa no pot ser mai superior a 10 i és obligatori mantenir la distància de seguretat de 2 metres. Portar mascaretes és obligatori per tothom abans i després de cada sessió al simulador. Abans de cada de sessió s’haurà de desinfectar la taula de comandaments, la barra de seguretat de la màquina i els esquís, en cas que es comparteixin. En aquest sentit, es posarà a disposició dels usuaris un punt de gel hidroalcohòlic. Es recomana, això sí, que cada usuari utilitzi el seu propi material d’esquí i de protecció. El material obligatori per fer-ne ús seran botes, casc i guants, tot i que es recomana igualment roba llarga i ajustada, i proteccions de genolls i colzes.

També particulars

Pel que fa al públic en general, les sessions estan reservades per als diumenges. Es poden fer les reserves trucant a la FAE (823 689), de 8:30 a 14:30 de dilluns a dissabte. El preu de cada classe particular és de 50€/hora i persona i amb un tècnic de la FAE i esquís a disposició. Així mateix, el preu per classe col·lectiva (a partir de 5 persones) serà de 30€/hora i persona, també amb un tècnic FAE i esquís a disposició. L’horari dels diumenges serà de 8:00h a 20:30h.

Igualment, el simulador també està obert a entitats estrangeres, que hauran de contactar amb la FAE via telefònica, per coordinar la reserva de l’espai.

La FAE celebra el Dia del Medi Ambient amb una jornada de recollida de brossa

Demà, dia del Medi Ambient, una gran part dels esportistes i equips de la FAE participaran en una jornada de recollida de brossa organitzada per l’estació de Soldeu Grandvalira. Hi seran tots els equips nacionals de la Federació, així com els EEBE U19, incloent els tècnics.

L’estació de Soldeu organitza un dia de recollida de brossa i papers a les seves pistes. A la iniciativa participaran els empleats de l’estació, però a més a aquesta jornada s’uniran els equips de la FAE, en el marc d’una bona col·laboració entre la Federació i l’estació, que cedeix habitualment les seves pistes, i sempre en les millors condicions possibles, perquè els esquiadors continuïn amb les seves respectives preparacions.

La cita tindrà el seu punt de trobada demà divendres 5 de juny a les 08:00h al telecabina de Soldeu. Una vegada amb tots i totes preparats, es designarà les pistes per les quals cada grup anirà baixant recollint tota mena de brossa.