El nou cicle de beques ARA arriba a més esportistes amb la integració dels serveis del CTEO

Aquest dimecres s’ha presentat el 17è cicle de beques del programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA). La gran novetat d’enguany, tal com ja es va presentar davant de les federacions, és la incorporació d’un nou programa anomenat Tecnificació ARA on l’esportista que té potencial i projecció d’entre 14 i 24 anys pot fer ús becat dels serveis integrals que s’ofereixen al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO).

La incorporació d’aquesta nova beca-serveis permet arribar a més esportistes oferint un servei de primer nivell, integrat en un sol espai que permetrà enfortir el rendiment dels joves esportistes. A més, també ha explicat que el nou programa permet donar resposta a la demanda del sector. Així, aquells atletes que estiguin becats amb el nou programa podran fer ús dels serveis que actualment ja estan en funcionament al CTEO: medicina esportiva, preparació física i readaptació esportiva, psicologia, nutrició i àpats.

Seguint els objectius habituals, el programa busca potenciar l’esport d’elit al país; fer un seguiment integral dels esportistes becats amb estreta coordinació entre la federació, la Secretaria d’Estat d’Esports i els professionals dels diferents serveis del CTEO; promoure la continuïtat i constància de l’entrenament en l’esport escollit i fer un reconeixement a l’esportista per la seva aportació a la societat andorrana.

D’aquesta manera, el cicle de beques d’enguany arriba fins a un total de 68 esportistes, molt per sobre dels 49 del 2021, amb la incorporació notable de nous esportistes que ja no reben un ajut directe sinó que gaudeixen dels serveis integrals al CTEO. La dotació econòmica per a aquest 2022 és de 296.981 euros, xifra pràcticament idèntica a la de l’any passat que només s’ha incrementat a causa de la incorporació de nous esportistes dins del programa Elit.

Com és habitual, la dotació econòmica total encara no inclou la previsió de les beques corresponents als esportistes de la Federació Andorrana de Muntanyisme a l’espera que acabin la temporada de competicions (finals d’octubre).

Distribuït per programes, les beques ARA d’enguany han arribat al següent nombre d’esportistes: el programa Tecnificació ARA (38 esportistes), el programa Joves Promeses (4 esportistes), el programa Promeses (18 esportistes), el programa Pre-elit (2 esportistes) i el programa Elit (6 esportistes).

Ajudes puntuals 2022

De manera paral·lela, el Consell de Ministres també ha aprovat aquest dimecres les ajudes puntuals d’aquest 2022 per a les entitats esportives del país. Aquesta partida de subvencions, tal com ja va explicar la ministra Riva durant la roda de premsa de l’adjudicació de les ajudes esportives globals per aquest 2022, té per objectiu atorgar suport puntual per tal que les entitats esportives puguin donar continuïtat a activitats no contemplades o despeses addicionals no previstes al moment de la primera convocatòria de les ajudes.

Els ajuts complementaris i puntuals d’enguany han estat per a 19 entitats federatives per un pressupost total de 120.000 euros. Les ajudes han estat atorgades a les següents federacions que han sol·licitat suport: FADEA, esquí, golf, karate, functional fitness, ACA, escacs, muntanyisme, natació, gimnàstica, judo, motociclisme, wu-shu i kung-fu, basquetbol, esports de gel, ciclisme, tennis taula, CVA i pàdel.