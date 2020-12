El Govern valida el protocol proposat per la FAE per la represa dels entrenaments de l’esquí federat

El ministeri de Cultura i Esports i el Ministeri de Salut han validat els protocols presentats per la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) per autoritzar la possibilitat d’entrenar als equips federats que resten per reprendre l’activitat durant la situació actual de tancament de les pistes d’esquí del país a causa de la situació provocada per la COVID-19. La decisió arriba després que la setmana passada ja es validés el retorn dels equips nacionals i tecnificats.

Per acord de les estacions d’esquí del país, la segona fase de represa d’entrenaments s’iniciarà de manera esglaonada i començarà aquest mateix dimecres 23 de desembre amb l’obertura de les pistes d’esquí Esparver, Àliga Alta, Esquirol i Corb del sector de El Tarter. El dia 27 serà el torn de l’obertura del sector de Grau Roig (amb les pistes Bosc, Clot i Pala Nova), Pal (amb les pistes La Serra, Avets, Planell, El Beç, i El Besurt II) i Arcalís (amb les pistes Canals, Planell, Circuit Coma, Pleta i Canaleta).

Un cop iniciada tota la segona fase, es preveu que siguin més de 1.300 federats que podran reprendre els seus entrenaments entre la categoria U8 i U18 i la categoria màster.

Els entrenaments es faran seguint totes les mesures per evitar al màxim possible contagis del coronavirus SARS-CoV-2. Així, s’especifica que l’ús de la mascareta o buff homologat dins de la pista d’entrenament és obligatòria; dins de les pistes les diferents categories hauran de treballar separadament, queda totalment prohibit barrejar els nuclis de convivència establerts per cada esquí club; i l’accés als telecadires serà de màxim 2 persones per cadira, l’accés al telecabina serà amb una capacitat màxim del 75% amb un màxim de 6 persones i al teleesquí la distància que caldrà mantenir és de 1,5 metres, entre d’altres mesures.