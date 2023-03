El Govern signa un conveni de cessió de terreny amb el Comú d’Escaldes per a construir habitatges de lloguer a preu assequible

Rander de com serà part de l’edifici d’habitatges públics de lloguer assequible (Govern d’Andorra)

El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, i la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, han signat aquest dijous un conveni de col·laboració, mitjançant el qual el Govern es compromet a construir un edifici d’habitatges públics destinats al lloguer a preu assequible en un terreny cedit gratuïtament pel Comú escaldenc per un termini màxim de 35 anys. Espot i Gili han coincidit en que el conveni entre el Govern i el Comú són un exemple de les sinergies existents entre institucions, que en moments com l’actual són més necessàries que mai per a afrontar conjuntament el problema de l’habitatge.

El cap de Govern en funcions, Xavier Espot ha posat en relleu que amb aquest conveni es fa un nou pas endavant en les polítiques que el Govern desenvolupa des de l’inici de la legislatura per a fomentar l’accés i el manteniment de l’habitatge de lloguer.

Per la seva part, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha afirmat que la problemàtica de l’habitatge ha estat una de les principals preocupacions de l’equip comunal que encapçala i en el que han estat treballant per a donar-hi resposta des d’un primer moment.

L’edifici, que s’ubicarà en una parcel·la de 791,78 metres quadrats ubicada a l’avinguda del Pessebre número 60 d’Escaldes-Engordany, tindrà una capacitat de 36 pisos. En aquest sentit, es recorda que des de l’Executiu se seguirà el projecte constructiu treballat ja pel Comú, fent la licitació i adjudicació d’acord amb aquest: quatre habitatges d’una habitació, 24 habitatges de dues habitacions, cinc habitatges de tres habitacions, i tres habitatges d’ús compartit amb capacitat per a nou persones.

Tal com s’ha determinat al conveni, el Govern assumirà el cost, directament o bé mitjançant el Fons d’Habitatge, de tots els treballs necessaris per a construir-hi l’edifici d’habitatges i, per tant, es farà càrrec, un cop finalitzat l’immoble, de la seva gestió mitjançant l’Institut Nacional de l’Habitatge.

Per la seva part, el Comú es fa càrrec del cost de l’excavació de la parcel·la on s’ubicarà l’immoble, així com de la construcció de l’aparcament de l’edifici i de la planta baixa. Aquests espais quedaran a disposició del comú, el qual els orientarà a usos destinats a activitats d’interès públic i social en el marc de les competències que li són pròpies. De tota manera, la corporació escaldenca reservarà amb prioritat les places d’aparcament per als futurs llogaters dels pisos de lloguer assequible, i podrà llogar les places sobrants a tercers sempre que en quedin disponibles.

És a dir, tot l’edifici serà destinat als habitatges de lloguer a preu assequible, amb excepció de la planta baixa i de les places d’aparcament que superin les ràtios mínimes de places per habitatge.

A més, es crea una comissió de seguiment integrada per dos representants del Govern, nomenats pels ministres competents en matèria d’habitatge i d’afers socials, i dos representants del Comú d’Escaldes-Engordany, nomenats per la cònsol major. Aquesta comissió de seguiment analitzarà i resoldrà les sol·licituds de les persones que volen accedir als habitatges objecte d’aquest conveni, d’acord amb el procediment que s’estableixi reglamentàriament.

L’acte de signatura també ha comptat amb la presència del ministre de Territori i Habitatge en funcions, Víctor Filloy, i de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat en funcions, Judith Pallarés. En representació del Comú d’Escaldes-Engordany també hi ha assistit el cònsol menor, Quim Dolsa, i la consellera de Gent Gran, Infància i RRHH, Magda Mata.