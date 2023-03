Cicland posa a disposició dels clients un nou model de bicicleta més segura i amb millores elèctriques

La ministra Calvó escoltant les característiques de la nova tipologia de les bicicletes elèctriques de Cicland (SFGA)

Cicland ha presentat el nou model de bicicletes que ja estan disponibles en diferents punts de les seves estacions. En l’acte de presentació, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, en funcions, Silvia Calvó, ha destacat que “l’arribada de les noves bicicletes referma el compromís de les quatre corporacions per a fomentar la mobilitat sostenible, millorant la seguretat dels usuaris així com una major flexibilitat”, qui també ha recordat que el servei continuarà sent gratuït durant tot l’any.

Des del mes de setembre, les parades es concentren a les parròquies centrals del país, a Andorra la Vella, Escaldes – Engordany i Sant Julià de Lòria, sent els punts amb més ús del servei i per tal de millorar el trànsit. En relació amb aquest punt, el Cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié, ha remarcat que la morfologia de la vall central, sent un dels territoris més plans, permeten que les bicicletes elèctriques siguin idònies.

L’entitat compta actualment amb 17 estacions repartides a les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes – Engordany i Sant Julià de Lòria. Les noves bicicletes suposen una gran millora a les actuals, principalment en temes de seguretat i de sistema elèctric.

En l’àmbit de seguretat, el nou model ofereix millores en xassís, frens de disc a les dues rodes i una forquilla més reforçada. Pel que fa als components elèctrics i mecànics, es millora la instal·lació elèctrica, la bateria, el seu motor i les llums. Finalment, un altre aspecte de millora és l’estètic, ja que canvia radicalment, passant de ser la tradicional verda a ser blanca, més fina, amb millores de posició de pedaleig així com una facilitat en la millora de la manipulació de la bicicleta. El Cònsol Major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha volgut posar en relleu la millora de la bicicleta que en aquest cas, és “més confortable per a l’usuari”.

A més, la nova bicicleta també incorpora un sistema que permet habilitar parades virtuals, més enllà de les 17 físiques que ja existeixen actualment. Aquesta situació suposarà una millora d’accessibilitat i flexibilitat per a tots els clients, habilitant sempre llocs senyalitzats on poder deixar les bicicletes de forma ordenada. En aquest sentit, la consellera de Medi Ambient del comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, ha explicat que “amb l’antic sistema de parades fixes, era més complicat trobar ubicacions. Ara amb les parades virtuals es poden trobar molts més punts per a deixar la bicicleta”.

A aquestes millores se sumen al fet que des de principis de setembre de l’any anterior, els usuaris també van poder gaudir del servei de forma gratuïta seguint la mesura aprovada per Govern d’oferir la gratuïtat del transport públic. Des dels inicis de Cicland, els usuaris han realitzat un total de 26.185 trajectes i des de començament d’aquest any 2023 ja s’han efectuat 2.162 trajectes. Pel que fa a les parades més utilitzades, actualment les dues primeres es situen a Andorra la Vella al carrer de la Grau i a la plaça de la Rotonda, seguida per l’estació de l’avinguda del Consell de la Terra, a Escaldes – Engordany.





Un servei gratuït per als joves residents de 16 a 20 anys i continuació del servei sense cost per a residents

Per tal de potenciar l’ús de la bicicleta entre els més joves, a més de col·locar parades en espais propers a centres educatius, també s’ofereix la gratuïtat del servei perquè puguin fer servir transport de forma més sostenible. Així mateix, tots els clients que han sol·licitat aquesta gratuïtat segueixen gaudint del servei mentre continuï la mesura aprovada pel Govern sobre el transport públic. Una acció que ha permès l’increment de clients en l’ús del servei públic