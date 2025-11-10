El Govern es reuneix amb les associacions de taxistes per a abordar les millores al sector

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, s’ha reunit aquest dilluns a la tarda amb els representants de l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI) i l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) per a explicar-los les darreres propostes i mesures que té previst impulsar l’Executiu per tal de garantir el millor servei públic possible. La trobada, que s’ha impulsat a demanda del Govern, ha posat sobre la taula la necessitat de crear una centraleta única de reserves que permetrà avançar en la digitalització del sector.
Aquesta mesura, que ja ha estat consensuada per totes les parts, s’inclourà en la modificació del reglament del sector que està treballant el Govern i que en les setmanes vinents es presentarà al col·lectiu per a poder acabar d’enllestir-la de forma consensuada. La modificació del text permetrà recollir mesures per a fer més atractiu el sector i garantir-ne el bon funcionament de cara al ciutadà.
El secretari d’Estat ha qualificat la trobada “fructífera i satisfactòria”, ja que a part dels acords de millora també s’ha assolit un pacte “històric” entre les dues associacions per a avançar en la digitalització del sector i la millora del servei. “Tenim una oportunitat per a modernitzar el sector i les dues associacions ho han vist clar que cal avançar en aquesta línia”. Així mateix, Forné també ha apuntat que cal treballar amb el sector, igualment, l’increment del nombre de taxis, ja que les ràtios actuals per cada 1.000 habitants estan molt per sota de la mitjana europea.
Les dues associacions han valorat molt positivament la trobada i han assegurat que treballaran de forma conjunta per tal d’oferir el millor servei possible al ciutadà com a “servei públic” que són.