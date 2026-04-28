El Copríncep Macron tanca la seva visita oficial a Andorra

El copríncep francès, Emmanuel Macron, ha reafirmat el compromís de França amb Andorra, les seves institucions i el procés d’acostament a la Unió Europea en el discurs adreçat a la ciutadania a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, acte central i més multitudinari de la visita oficial al Principat, set anys després de la seva primera estada.
En la segona i darrera jornada a Andorra, Macron ha expressat “la profunda alegria” per retrobar el poble andorrà i ha destacat el valor simbòlic de compartir aquest moment amb el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat. Ha subratllat que aquesta doble representació configura una institució única al món, hereva de més de set segles d’història i consolidada per la voluntat sobirana dels andorrans amb la Constitució de 1993. “La força d’Andorra rau a preservar la tradició mentre abraça la modernitat”, ha remarcat.
El copríncep ha fet balanç dels darrers anys i ha felicitat el país pels avenços assolits, especialment per la gestió de la pandèmia de la COVID-19. També ha posat en valor el compromís ambiental d’Andorra, destacant la implicació en la lluita contra el canvi climàtic en el marc de l’Acord de París i de les Nacions Unides.
Pel que fa als reptes de futur, Macron ha remarcat la necessitat de garantir una igualtat “plena i real” entre dones i homes i ha encoratjat a avançar en debats socials com el de la interrupció voluntària de l’embaràs, “respectant institucions, equilibris i consciències”, considerant “proporcionada” la posició del Govern de despenalitzar la dona per l’avortament. També ha assenyalat l’accés a l’habitatge com una de les principals preocupacions i ha reconegut els esforços per a fer-hi front. Ha situat igualment com a prioritaris els àmbits de l’energia, el transport i les infraestructures, reiterant que França continuarà sent un soci de confiança.
En relació amb Europa, ha qualificat l’Acord d’associació amb la Unió Europea d’“oportunitat clau” per al futur del país. Ha destacat que permetrà accedir al mercat únic amb “terminis transitoris molt llargs” tot preservant les singularitats d’Andorra, i ha advertit que una eventual negativa podria tancar aquesta oportunitat: “La porta no es tornarà a obrir”. “Andorra és profundament europea”, ha conclòs.
Finalment, ha reafirmat el paper dels coprínceps, posant en relleu la seva funció de servei. “Som al vostre costat per a servir al poble d’Andorra”, ha remarcat.
Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que la presència conjunta dels dos coprínceps simbolitza “la vigència d’un model institucional únic”, que ha garantit la independència del país al llarg de gairebé vuit segles.
Espot ha subratllat el suport de França en moments clau, especialment durant la pandèmia, i ha afirmat que la relació bilateral es basa en “la confiança i la fraternitat”. També ha remarcat que l’Acord d’associació amb la UE representa una oportunitat històrica per a reforçar la integració econòmica i els valors democràtics.
En l’àmbit bilateral, ha posat en valor la cooperació en educació, energia i infraestructures, destacant la renovació del conveni educatiu i la necessitat de millorar les connexions viàries, especialment després dels episodis recents a l’RN-20.
Espot també ha abordat qüestions socials prioritàries, com “l’accés a l’habitatge assequible, que és la preocupació principal de bona part de la ciutadania, també dels que no criden”, ha exposat fent al·lusió a un grup de ciutadans que han manifestat el seu descontent durant l’al·locució. Igualment, ha destacat els avenços en matèria d’igualtat de gènere i ha reafirmat la voluntat de trobar solucions dialogades en debats que es troben sobre la taula, com la interrupció voluntària de l’embaràs.
L’acte a la plaça del Poble ha aplegat centenars de ciutadans. Prèviament, la jornada institucional s’ha iniciat al Consell General, amb els actes solemnes a la Casa de la Vall. En la seva intervenció al Parlament, Macron ha elogiat la qualitat de la democràcia andorrana, destacant la paritat, la participació i el paper clau de la Constitució de 1993.
Educació i joventut
El copríncep francès ha iniciat la jornada amb una visita al Lycée Comte de Foix, on s’ha reunit amb alumnat, docents i representants institucionals. Ha reivindicat el paper central de l’educació i la joventut en el model andorrà i ha destacat la presència històrica del sistema educatiu francès des del 1900.
Ha posat en valor el caràcter públic, laic i gratuït de l’ensenyament francès i ha celebrat la renovació del conveni educatiu, que permetrà incrementar la inversió i modernitzar infraestructures. També ha destacat el model multilingüe, remarcant el valor del francès com a eina d’oportunitats, en convivència amb el català com a llengua oficial.
La visita oficial ha continuat a l’Escola andorrana de Santa Coloma, on els alumnes de primària han cantat l’himne nacional, i on Macron també ha tingut l’oportunitat de visitar una aula en què s’estava impartint classe per a conèixer el model educatiu andorrà basat en el bilingüisme. Els alumnes, a més, han tingut l’oportunitat fer-se fotos i intercanviar unes paraules amb el copríncep.
La visita institucional ha conclòs a la tarda amb un acte institucional al Santuari de Nostra Senyora de Meritxell, amb la condecoració de la Creu dels Set Braços als dos coprínceps.