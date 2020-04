El Govern ha aprovat aquest diumenge el projecte de Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 que entrarà a tràmit parlamentari els pròxims dies, que compren la segona fase de les mesures excepcionals impulsades per pal·liar la situació provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 al Principat. Les mesures busquen preservar al màxim els llocs de treball i protegir el teixit productiu, des de la corresponsabilitat entre l’Executiu, les empreses i els assalariats.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo i el ministre de Finances i Portaveu del Govern, Eric Jover, han afirmat que algunes de les mesures aprovades pel Govern són clarificacions o desenvolupen aquelles iniciatives ja impulsades a la Llei òmnibus aprovada les darreres setmanes. Altres mesures, de nova creació, complementen les ja impulsades fins al moment amb la voluntat de “protegir les franges salarials més baixes i evitar al màxim possible la pèrdua de poder adquisitiu”, ha destacat Jover.

Durant la compareixença d’avui, els ministres Gallardo i Jover han explicat que el nou text contempla la regulació específica per a la suspensió temporal dels contractes de treball i la reducció de la jornada laboral, fonamentada en el principi de corresponsabilitat, però també en el de la proporcionalitat en funció dels salaris. La voluntat del Govern, ha estat en tot moment, tal com ha dit el ministre Gallardo “protegir al màxim els llocs de treball del país”.

El segon aspecte que s’inclou en el projecte de Llei són noves mesures per als autònoms perquè vegin garantit en tot moment una renda mínima. Finalment, també s’hi especifiquen les accions de regulació del preu del lloguer i les hipoteques per a les persones que vegin la seva feina afectada per una suspensió temporal de contracte de treball o una reducció de la jornada laboral.

Així, els ministre han recordat que aquells sectors econòmics que ho vulguin es podran continuar acollint a la major part de les ajudes del primer paquet de mesures. Les noves mesures entraran en vigor a partir de l’1 de maig d’enguany.

La Llei també preveu les mesures necessàries per modificar el pressupost i poder finançar aquestes mesures.

Mesures en matèria laboral

Entre els aspectes en matèria laboral contemplats en el nou projecte de Llei, n’hi ha que provenen de la Llei aprovada el passat 23 de març, com ara la continuïtat dels contractes de treball malgrat la suspensió de l’activitat de les empreses per la situació d’emergència sanitària.

El text manté la no-aplicació del procediment de suspensió dels contractes de treball per cas fortuït o força major previst en la Llei de relacions laboral en cas de suspensió temporal d’activitat de les empreses per la situació d’emergència sanitària i el fet que es considerin sense efecte si s’han sol·licitat.

També es mantenen aspectes com ara la no-aplicació del termini d’avís anticipat per a la modificació d’horaris de treball, així com la facultat de l’empresa de canviar les funcions i tasques dels treballadors per a la reorganització del treball per complir les recomanacions de les autoritats competents, fins que el Govern posi fi a la situació d’emergència sanitària.

Es manté el permís retribuït en cas d’absència per tenir cura dels fills a càrrec, mentre els centres educatius i de lleure extraescolar romanguin obligatòriament tancats, amb els mateixos requisits que en la Llei anterior. En aquest aspecte, però, atès que a partir de l’entrada en vigor a principis de maig de la nova Llei i a mesura que es vagin obrint activitats hi haurà un nombre cada cop més important de persones que s’hi podran acollir, s’estableix que la compensació a càrrec del Govern no pot superar el salari mínim interprofessional.

Així mateix, la normativa dóna continuïtat al sistema de compensació del temps no treballat aprovat en el primer paquet de mesures i s’amplia no només a les empreses que tenen suspesa l’activitat, sinó també a les que estan obertes i han tingut una davallada en la xifra de negoci per la situació d’emergència sanitària. A més, la compensació horària de treball a futur se segueix limitant fins al 31 de desembre del 2020 però sense el límit dels 3 mesos per cada mes de suspensió de l’activitat.

Regulació de la suspensió temporal dels contractes de treball i reducció de la jornada laboral

El projecte de Llei inclou la possibilitat d’una suspensió temporal dels contractes de treball i reducció de la jornada laboral basant-se en tots els casos en el principi de corresponsabilitat i de proporcionalitat. Aquesta mesura aplicable als assalariats i assimilats, pot afectar una part o la totalitat de la plantilla, si han estat donats d’alta en l’empresa amb anterioritat a la declaració, el 13 de març, de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia. En el cas dels autònoms, han d’haver iniciat l’activitat amb anterioritat a aquesta data.

L’aplicació de la suspensió temporal dels contractes de treball i reducció de la jornada laboral es podrà dur a terme a partir de l’1 de maig del 2020 i fins als 180 dies naturals posteriors al dia en què el Govern declari la fi de la situació d’emergència sanitària. Aquesta suspensió es podrà allargar com a màxim fins al 31 de desembre del 2020.

Es podran acollir a aquesta mesura les empreses establertes legalment a Andorra que hagin suspès la seva activitat tant obligatòriament com voluntàriament, les que estiguin sotmeses a un règim de guàrdia o permanència per Decret, o les que estiguin obertes però demostrin una davallada en la seva xifra de negoci igual o superior al 50%. En aquest darrer cas, si no demostren aquesta davallada de la xifra de negoci, hauran de justificar que la reducció de la xifra de negoci posa en perill la viabilitat futura de l’empresa.

Altrament, no s’hi podran acollir les empreses que tinguin deutes amb l’Administració Pública. Tampoc podran aquelles empreses que només porten a terme la seva activitat durant la temporada d’hivern.

Les modalitats són la suspensió temporal dels contractes de treball, la reducció de la jornada laboral que no sigui superior al 75% d’aquesta jornada, o les dues modalitats anteriors proporcionals i/o cumulatives.

Pel que fa al procediment fixat per sol·licitar la suspensió temporal dels contractes de treball i la reducció de la jornada laboral per a les empreses que tenen l’activitat suspesa, les peticions es donaran per autoritzades per part del Govern un cop es presenti la sol·licitud.

Les sol·licituds presentades per empreses obertes o les sol·licituds de prolongació han de ser autoritzades expressament pel ministeri de Presidència, Economia i Empresa en el termini màxim de cinc dies hàbils.

En el supòsit que l’empresa tingui representants dels assalariats nomenats abans de la declaració de la situació d’emergència sanitària, s’haurà de fer un període de consultes per un temps màxim de cinc dies naturals.

La suspensió temporal del contracte de treball o la reducció de la jornada laboral s’ha de notificar per l’empresa a tots els assalariats concernits, posant-los a disposició la informació i documentació justificativa de la mesura.

Les sol·licituds de modificació de l’abast de la suspensió temporal dels contractes de treball o de la reducció de la jornada laboral, s’entenen autoritzades pel ministeri de Presidència, Economia i Empresa a partir de la presentació de la sol·licitud. No obstant això, si es tracta d’ampliar el nombre de persones afectades per la suspensió temporal, o d’ampliar l’abast de la reducció esmentada encara que no afecti a més persones, han de ser autoritzades expressament pel Govern en el termini màxim de cinc dies hàbils.

En qualsevol cas, s’ha de tenir present que la suspensió o la reducció prenen efectes a partir de l’endemà en què l’empresa ha presentat la sol·licitud prop del ministeri de Presidència, Economia i Empresa

Prestacions salarials als assalariats

El Govern preveu destinar fins a 120 milions d’euros destinats a les prestacions salarials dels treballadors que es trobin en situació de suspensió temporal del contracte de treball o de reducció de la jornada laboral complementant les aportacions de les empreses. Les prestacions a càrrec del Govern es satisfaran directament per part de la CASS. Les empreses es faran càrrec dels pagaments de les prestacions i els salaris que els hi corresponen.

El projecte de Llei preveu que, en el cas que la persona assalariada tingui un sou fix equivalent al salari mínim interprofessional brut (1.083,33 euros), la prestació garanteixi íntegrament aquest salari, sense perjudici de la retenció de la cotització a la CASS de la part de l’assalariat. És a dir, si l’assalariat cobra un sou equivalent a 1.083,33 euros, la prestació per suspensió temporal del seu contracte de treball també serà de 1.083,33 euros.

En el cas que el salari fix se situï entre el salari mínim interprofessional brut (1.083,33 euros) i el salari mitjà brut (2.129,44 euros), l’escreix fins al salari fix que es percebrà es reduirà progressivament en els percentatges següents: 30% entre 1.083,34 euros i 1.432,03 euros; 40% entre 1.432,04 euros i 1.780,74 euros, i 50% entre 1.780,75 euros i 2.129,44 euros.

Si el salari fix està situat entre el salari mitjà brut (2.129,44 euros) i el doble del salari mitjà brut (4.258,88 euros), l’escreix fins al salari fix que es percebrà es reduirà progressivament en els percentatges següents: 60% entre 2.129,45 euros i 2.839,25 euros; 70% entre 2.839,26 euros i 3.549,07 euros, i 80% entre 3.549,08 euros i 4.258,88 euros.

La mesura de prestacions salarials no tindrà en compte els salaris que superin el doble del salari mitjà (4.258,88 euros). Pel que fa a aquells treballadors que tinguin més d’una feina, no podran cobrar una quantitat total superior al doble del salari mitjà.

Així doncs, segons aquest exemple, el treballador acabarà cobrant un 96% de la seva retribució. Del salari que acabarà percebent, el Govern n’assumeix el 75% i l’empresari, el 25%.

En el supòsit de reducció de la jornada laboral, la prestació per la part de jornada en què no es treballa es calcula de la mateixa manera i després es minora proporcionalment.

En el cas de reducció de la jornada laboral, l’empresari seguirà assumint el pagament de la part empresarial de la cotització del salari, tant a la branca general (7%) com a la branca de jubilació (8,5%), i retindrà la cotització dels assalariats, tant a la branca general (3%) com a la branca de jubilació (3,5%).

Així mateix, la normativa estipula que les persones amb reducció de la jornada laboral no podran realitzar hores extraordinàries ni treballar en compensació de les hores generades per les mesures de la Llei òmnibus del passat mes de març. També es preveu que els períodes de suspensió temporal dels contractes de treball i de reducció de la jornada laboral es tindran en compte a l’efecte de computar l’antiguitat en l’empresa, però no computen a l’efecte de generar el dret a les vacances retribuïdes.

La normativa preveu un sistema de revisió i revocació de les sol·licituds, i un règim sancionador específic.

Prestacions salarials als autònoms

Quant als autònoms, s’atorgarà als que tinguin la seva activitat suspesa, i que cotitzin d’acord amb les bases del 50%, el 62,5%, el 75% i el 100%, una prestació de 1.012,91 euros mensuals a càrrec del Govern que se satisfarà directament per part de la CASS.

Queden exclosos d’aquesta prestació els autònoms que cotitzen al 25% perquè perceben també salari i/o pensió o són administradors de societats, i els que cotitzen al 125 i el 137,5% perquè tenen una renda neta o una xifra de negoci important que no justifica la prestació.

D’altra banda, el Govern també assumirà el pagament a la CASS de la cotització a la branca general (10%) de les prestacions dels autònoms.

Mesures en matèria de seguretat social

Les mesures contemplades en la normativa en matèria de seguretat social són les que ja es van prendre en el primer paquet de mesures de la Llei òmnibus aprovada el passat mes de març. Així, les prestacions econòmiques per incapacitat temporal per aïllament o diagnòstic del SARS-CoV-2 es continuaran pagant tant als assalariats com als autònoms i equiparant a les prestacions per al supòsit d’accident laboral o malaltia professional (66% del salari des del primer dia).

En paral·lel, a partir de l’entrada en vigor a principis de maig d’aquesta Llei només es pagarà el 100% del salari als que han interromput la seva activitat per aïllament o per contagi del SARS-CoV-2 si treballen en l’àmbit sanitari o sociosanitari, ja que deixa de tenir sentit el concepte de serveis essencials del principi de la crisi sanitària a mesura que es vagin obrint cada cop més activitats.

Es dóna continuïtat a la mesura de la reducció de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi. Així, es podran seguir acollint a la base de cotització equivalent al salari mínim els autònoms que declarin tenir una reducció significativa de l’activitat fins a la fi de l’emergència sanitària. La suspensió temporal de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi es podrà continuar fent efectiva per als autònoms que hagin suspès la seva activitat en el període decretat pel Govern.

Finalment, el finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades es farà extensiu a totes les persones que han deixat de treballar a causa de la situació d’emergència sanitària mentre el Govern no declari la fi d’aquesta situació, tant si l’activitat ha estat suspesa o no, totalment o parcialment.

Mesures en matèria d’arrendaments per a negocis i autònoms

Pel que fa als ajuts en matèria d’arrendaments, es dóna continuïtat i es reforça el primer paquet de mesures amb la reducció de la renda dels locals per a negocis, ampliant la reducció de la renda al 100% (abans era del 80%) quan són locals corresponents activitats suspeses i, ara, també en règim de guàrdia i permanència. De la mateixa manera s’amplia el descompte del lloguer de locals de negoci a les activitats obertes al 80% (abans era del 50%).

A més, el text preveu noves mesures en matèria d’arrendaments un cop s’aixequi la suspensió de l’activitat o el règim de guàrdia i permanència. D’aquesta manera, les activitats que havien estat suspeses, el primer mes o fracció a partir de l’obertura tindran una reducció de la renda del 100%, el segon mes del 50%, el tercer mes del 25%, i a partir del quart mes es tornarà a aplicar íntegrament la renda fixada per contracte.

A les activitats sotmeses a un règim de guàrdia o permanència, el primer mes o fracció a partir de l’obertura, se’ls reduirà la renda en el 80%, el segon mes en el 40%, i a partir del tercer mes es torna a aplicar íntegrament la renda contractual.

Les activitats obertes, el primer mes o fracció a partir de la fi de la situació d’emergència sanitària la renda, s’aplicarà una reducció del 50%, i a partir del segon mes es torna a aplicar íntegrament la renda que fixa el contracte.

D’altra banda, es redueix a un mes el termini de preavís per renunciar de forma unilateral a l’arrendament d’un local per negoci.

Es destaca especialment que el projecte de Llei introdueix que els assalariats amb suspensió temporal del contracte de treball o reducció de la jornada laboral, els que hagin estat acomiadats i percebin l’ajut per desocupació involuntària, o els autònoms amb una activitat suspesa, poden sol·licitar i obtenir una reducció del 20% de l’import del lloguer del seu habitatge.

Mesures en matèria de préstecs hipotecaris

La normativa preveu que els assalariats amb suspensió temporal del contracte de treball o reducció de la jornada laboral, els que hagin estat acomiadats i percebin l’ajut per desocupació involuntària, o els autònoms amb una activitat suspesa, podran sol·licitar una carència en els pagaments d’hipoteques d’habitatges quan la quota d’aquestes més els subministraments bàsics siguin superiors al 35% dels ingressos de la unitat familiar.

Per als propietaris d’habitatges i de locals per negoci afectats per la reducció de la renda, i que tinguin contret un préstec hipotecari en relació amb l’habitatge o el local esmentat, es preveuen carències de les quotes del préstec.

Mesures en matèria fiscal i tributària

El nou projecte de Llei adopta les mesures en matèria fiscal i tributària del primer paquet aprovat el passat mes de març relatives a l’ajornament i fraccionament dels deutes tributaris en els mateixos termes. També es manté que el termini de pagament de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques sigui més enllà del 30/6/2020. Pel que fa als a compte de l’Impost de Societats, el període impositiu es retrotreu fins a l’1/7/2019 en lloc de l’1/1/2020 per aplicar el 20% sobre la quota de liquidació de l’exercici anterior.

Es manté en els mateixos termes el fraccionament del pagament de l’IRPF, el 20% sobre la quota de liquidació de l’exercici anterior o el 2% sobre les rendes netes d’activitats econòmiques del 2019. I es dóna continuïtat a la reducció de la base de tributació de l’IGI i de tots els altres impostos pels arrendaments no percebuts.

Les noves mesures en matèria fiscal i tributària inclouen que els assalariats amb suspensió temporal del contracte de treball o reducció de la jornada laboral, o els autònoms amb les activitats suspeses, puguin recuperar sense penalització les quantitats que tinguin en plans de pensions, i es consideraran exemptes en el càlcul de l’IRPF, per un import màxim equivalent als ingressos d’un salari mínim mensual.

Disposicions per a l’aplicació de la llei a la Funció Pública, la modificació del pressupost 2020 i la reducció dels salaris públics

En les disposicions addicionals del text de Llei s’inclou, a més de l’aprovació del pressupost extraordinari i de la modificació de la Llei del pressupost 2020, la pròrroga dels contractes administratius que finalitzin el 2020 i que no es poden licitar i adjudicar d’acord amb la Llei de la contractació pública per la situació d’emergència sanitària, durant un any com a màxim.

A més a més les disposicions addicionals preveuen l’aplicació de la Llei de la funció pública i normes concordants als funcionaris i treballadors públics als quals s’hagi de modificar la seva relació estatutària o laboral o la seva jornada laboral per la situació d’emergència sanitària, així com la modificació del Codi de l’Administració per permetre els actes administratius automatitzats.

El projecte de Llei encomana a l’Executiu que en el termini de 15 dies faci una proposta de reducció o contenció dels salaris dels càrrecs públics i de lliure designació.

També encomana al Govern que en el termini d’un mes reguli un ajut per als propietaris de locals comercials que han vist molt reduïts els seus ingressos per les mesures adoptades en matèria d’arrendaments.