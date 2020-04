Com el més important ara és vetllar per la nostra salut i per la de la resta de la ciutadania, tenim el repte d’adaptar el nostre dia a dia, per a suportar la rutina de la millor forma i buscar solucions al que, per sort, són petits problemes en aquest marc d’estat d’alarma. Per exemple… com cuidem el color del cabell si no podem anar a la perruqueria? Per a això, comptem amb els consells que ens proposa Oscar Sánchez, director tècnic de Davines España, que ens descobreix com cuidar el cabell a casa.

Aprenem a rentar-nos bé el cabell

En estar a casa, la cabellera no acumula la brutícia produïda per la contaminació ambiental, ni l’agressió produïda per la incidència dels raigs solars. No obstant això, l’estat de cert nerviosisme d’aquesta situació ens condueix a tocar-nos més el cabell del normal, engreixant-lo. Ara que disposem de més temps lliure del normal, és un moment ideal per a aprendre a rentar-nos el cabell millor.

Les claus per a una bona higiene

Nuggela & Sulé destaca els factors a tenir en compte per a seleccionar els nostres productes de cura capil·lar: el tipus de cabell i les seves necessitats, els beneficis que vols potenciar, l’estat del cuir cabellut i conèixer productes que no danyin.

Els passos a seguir per a tenir una cabellera neta durant més temps:

1. L’ideal és rentar-se el cabell cada tres dies, si les condicions higièniques ens ho permeten, segons diuen els experts. En el cas del cabell gras, es recomana cada dia però amb una sola dosi.

2. Un bon raspallat abans de la rentada per a condicionar-lo és un pas imprescindible una correcta rutina d’higiene capil·lar.

3. Assegura’t de que la teva cabellera estigui ben humida amb aigua temperada abans d’aplicar la dosi de xampú necessària.

4. No et passis amb la quantitat de xampú. A més, aplica-ho primer en el palmell de la mà i incorpora-ho en el cuir cabellut una vegada hagi emulsionat.

5. Fes un massatge amb el producte durant almenys tres minuts i repeteix l’aplicació dues vegades. Amb la primera aplicació es neteja el cuir cabellut i en el segon es fa un massatge, activant la circulació sanguínia. Així es millora la nutrició de la beina epitelial.

6. Sense afegir més xampú, deixa que es netegi el resulto de cabellera amb l’escuma que es llisca de mitjans a puntes.

7. Per a aclarir, utilitza aigua temperada i per a finalitzar, un doll d’aigua freda proporcionarà a la cabellera un plus de lluentor.

Alguns aliats molt útils

Champú Detoxificante a la Menta Acuática, de Klorane. Eliminar les impureses i les partícules contaminants del cabell per a garantir l’equilibri del cuir cabellut és l’objectiu d’aquest xampú biodegradable. A més, proporciona una gran sensació de frescor.

Champú polinesia, de Nuggela & Sulé. Amb una fórmula que combina queratina, col·lagen, vitamina B5, àcid hialurònic, extracte de ceba i glucogen marí, aquest xampú reconstrueix i segella la fibra capil·lar. A més enforteix el fol·licle pilós optimitzant la salut de la cabellera. També és ideal per a estimular el creixement del cabell i millora l’aspecte de la cabellera. El seu preu: 24,90€.

I com també confiem en els xampús secs, et presentem el Champú Seco Fresh & Clean, de Tresemmé, que allarga les rentades gràcies a la seva fórmula que absorbeix el greix i impureses i acaba amb l’olor. El resultat és una cabellera plena de moviment i amb volum després de l’aplicació d’aquesta fórmula d’higiene capil·lar dissenyada per a purificar el cabell gras i normal. El seu preu: 5,19€.

El moment ideal per a unes cures extres

El no sortir de casa ens proporciona l’oportunitat d’anar tot el dia amb recollits fàcils que ens permetin fer qualsevol tasca i que serveixin per a premiar la nostra cabellera amb cures intensives i nutritives per un temps que normalment no tenim. Cues, trenes o monyos… Són ideals per a mantenir la nostra cabellera impregnada de productes nutritius, sobretot en el cas dels cabells més castigats i secs. Així, podem aplicar màscares, olis o sèrums nutritius i deixar que actuïn durant tot el temps que vulguem. És una ocasió per a proporcionar hidratació i nutrició a la fibra capil·lar.

Karinga Mascarilla Hidratación Suprema, de René Furterer. Concebut per als cabells crespats, arrissats i desarrissats, aquest cosmètic ofereix una textura cremosa que penetra la fibra amb facilitat, i l’embolica en un halo de suavitat i protecció. Així, és més fàcil pentinar el cabell danyat i es prevé el trencament. El resultat és una cabellera més nodrida i protegida de la deshidratació i amb un aspecte radiant i suau, ple de vigor i flexibilitat. El seu preu: 32€.

Masque Reconstituant, de Kérastase. Aquesta màscara intensa fortificant anticaiguda suavitza la fibra capil·lar, proporciona nutrició intensa i enforteix la cabellera. Pertany a la gamma Génesis, que ha estat creada per a millorar la salut capil·lar d’una forma profunda i deixant una sensació de benestar. El seu preu: 43,10€.

Mascarilla nutritiva OI Hair Butter, de Davines. Indicat per a tota mena de cabells, aquesta fórmula proporciona lluentor, suavitat alhora que combat l’encrespament. En el cabell mitjà a gruix actua com un tractament nutritiu regular i per al cabell fi com un tractament extranutritiu. El seu preu: 30,75€

Per bellezactiva.com