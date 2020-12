El PS d’Encamp demana la posició de la majoria comunal en relació al forfet natura

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents al Comú d’Encamp han presentat una pregunta relativa al forfet natura, per als esquiadors de muntanya i excursionistes amb raquetes perquè s’inclogui en l’ordre del dia de la propera sessió del Consell de Comú, que s’ha de celebrar el pròxim 23 de desembre.

Els consellers David Rios i Enric Riba demanen a la majoria quina opinió té sobre el forfet natura i el fet que s’obligui a adquirir aquest passi de temporada a esquiadors de muntanya i excursionistes amb raquetes que travessin part del sòl comunal i que forma part de la concessió a SAETDE.

L’objectiu que persegueix la pregunta és conèixer el posicionament del Comú d’Encamp ja que és una de les parròquies amb més territori de pistes, un territori que està concessionat per a les activitats relacionades amb l’esquí alpí, tal i com recorda Rios. Així, es demana si el Comú d’Encamp ha intervingut en reunions prop del Govern i en quin sentit s’ha fet. El conseller socialdemòcrata també planteja si la majoria creu “que és la millor opció” de cara a facilitar que excursionistes puguin accedir a paisatges com els Pessons o el Montmalús, ja que per arribar-hi cal passar per una part de territori concessionat. En aquest punt, Rios demana “si això ha d’obligar als excursionistes a pagar 100 euros i treure’s el forfet de temporada per tenir dret de pas per terrenys comunals”.

La pregunta s’ha entrat aquest divendres al Comú perquè s’inclogui a l’ordre del dia de la sessió de Consell de Comú que se celebrarà el proper dimecres 23 de desembre.