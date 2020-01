El Comú d’Encamp ha informat aquest matí que tots els aparcaments horitzontals amb barrera d’Encamp restaran oberts, fins a nou avís, amb la finalitat d’agilitzar els treballs de treta de neu.

Pel que fa als abonats dels aparcaments afectats amb l’obertura de les barreres, si no poden estacionar per trobar-se el pàrquing complet, tindran reservada una plaça a l’aparcament dels Arínsols o al del Complex, sense cost addicional. Prèviament hauran de trucar al telèfon del servei d’aparcaments, al 350935, per proveir-se d’una targeta.

Tanmateix, el comú demana a tots els ciutadans la seva col·laboració retirant els vehicles de la via pública, amb la finalitat de poder dur a terme la treta de neu de forma efectiva.