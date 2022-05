El Bàsquet Club Andorra manté molt viu el somni de la permanència (92-84)

El Bàsquet Club Andorra s’apropa una mica més a l’objectiu de la permanència després de sumar aquest dissabte la desena victòria de la temporada (10-22) derrotant l’Urbas Fuenlabrada, rival directe dels tricolors. El partit viuria un segon quart amb un 31-19 de parcial que acabaria sent decisiu pel resultat final encara que els tricolors es quedarien sense capgirar el ‘basket–average‘. Miller-McIntyre, MVP amb 25 punts, 5 rebots, 9 assistències i un 32 de valoració.

Al Bàsquet Club Andorra li surten els comptes. Partit a partit, a tres jornades per al final de la temporada, el conjunt andorrà no es podia permetre el luxe de protagonitzar una nova relliscada. En aquesta recta final de campionat, els tricolors estan obligats a sumar per victòries els partits que queden si volen fer realitat el somni de la permanència. Quatre dies després de perdre l’enfrontament de semifinals de l’Eurocup davant el Bursaspor turc, els d’Òscar Quintana s’han aixecat i ho han fet sumant una victòria que val el seu pes en or, una victòria que pot valdre una permanència malgrat que encara no hi ha res fet. En les dues jornades que queden, Saragossa fora i Tenerife a casa, el Bàsquet Club Andorra necessitarà les dues victòries per segellar la permanència. Una victòria més els obligaria a treure la calculadora.

Malgrat el 4-0 d’inici el Bàsquet Club Andorra començaria amb certs dubtes. Controlant el seu rebot, el conjunt tricolor pagaria la seva precipitació en atac i les pilotes perdudes propiciarien que el Fuenlabrada agafes els primers avantatges després d’un 0-10 de parcial (4-10). Però els locals reaccionarien de la mà de TJ Clyne i un 10-2 de parcial tornaria a deixar els tricolors per davant (14-12). Amb alternances constants en l’electrònic, seria l’Urbas Fuenlabrada després d’un triple des de la cantonada qui marxaria per davant en el marcador al final del primer quart (19-20).

Encara a remolc a l’inici del segon quart, l’aparició de Moussa Diagne, amb 7 punts consecutius, donaria oxigen al Bàsquet Club Andorra (29-29) però a partir d’aleshores apareixeria la millor versió dels andorrans. Carregats d’energia, intensos en defensa i encertats des del triple, els d’Oscar Quintana passarien a controlar clarament el partit amb els punts de McIntyre, Llovet o Jelinek i la feina incansable de Babatunde. Al descans, màxima diferència pels andorrans (50-39).

Després de la represa el Bàsquet Club Andorra sortiria perdonant en atac i el Fuenlabrada, agressiu en defensa i controlant el rebot, tornaria a entrar en el partit amb l’aportació de Ristic i Leo Meindl (58-54). Però l’encert exterior del Bàsquet Club Andorra anotant triples alliberats donaria tranquil·litat als tricolors que tornarien a agafar una renda d’onze punts (69-58). 72-63 al final del tercer quart.

Amb el partit controlat i el marcador encarrilat entrat l’últim quart (81-71), envoltats per una atmosfera espectacular, el Bàsquet Club Andorra es dedicaria a intentar capgirar el ‘basket–average‘ però finalment petits detalls, errors en el tir lliure o certes precipitacions ofensives deixarien els tricolors sense la cirereta del pastís (92-84). Queden dues finals.

El Bàsquet Club Andorra disputarà una nova final ACB, la penúltima de la temporada, aquest pròxim dimarts a la pista del Casademont Saragossa (20:30 h).