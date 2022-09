El Barça CBS de bàsquet femení, per primera vegada de pretemporada a Encamp

El Barça CBS de bàsquet arriba per primera vegada a Encamp per a fer una estada de pretemporada, des d’ahir dimecres i fins al dissabte, dia 24 de setembre, amb l’objectiu de preparar al nou equip per a una temporada especial, la de l’ascens a la primera divisió espanyola de bàsquet femení, i més concretament, per a preparar-se per a disputar el primer títol en joc, la lliga catalana.

L’equip blaugrana farà una estada de tres dies amb entrenaments a les instal·lacions comunals del Complex Esportiu d’Encamp, combinant sessions físiques, tècniques i tàctiques gràcies a l’acord de col·laboració conjunt entre el FC Barcelona i el comú d’Encamp per a promocionar Encamp i el Pas de la Casa com a destinació de turisme esportiu, i que aquesta temporada ha portat a Encamp les seccions masculines de l’handbol, el futbol sala, l’hoquei patins, el Barça B de bàsquet i, per primera vegada, un equip femení, el de bàsquet.

La tarda de dimecres, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, han rebut a l’equip a peu de pista, en el marc d’un primer entrenament especial que han compartit amb les jugadores infantils, cadets i juniors andorranes que formen part del programa “Her world, her rules”, per al foment del bàsquet femení promogut per la FAB i apadrinat per la FIBA.

Durant l’entrenament les més de 50 noies participants han pogut participar de la part inicial de la sessió i conèixer de més a prop les jugadores del Barça CBS. Després d’una fotografia conjunta, la capitana de l’equip blaugrana, Marta Canellas, ha fet entrega a la cònsol major, Laura Mas, d’una samarreta i una pilota signada per totes les jugadores.

La cònsol major ha donat la benvinguda a tot l’equip i ha manifestat que “és un orgull tancar les estades de pretemporada del Barça contribuint a visualitzar l’esport femení a la nostra parròquia”

Mas, també ha afegit que “portem una quarantena d’estades aquest any” una xifra que es veurà ampliada ja que “es preveu l’arribada de dos equips de natació, un suís i un de francès, que a més a més repeteixen estada al Pas de la Casa a finals de setembre” consolidant Encamp i el Pas de la Casa com a destinació de turisme esportiu internacional.

Xavier Fernàndez, conseller d’Esports, Infància i Joventut ha celebrat la bona rebuda per part de les nenes que han participat en aquest entrenament i ha afegit que “és important poder donar aquesta visibilitat a l’esport femení”. Fernàndez ha explicat que les estades esportives no són només importants per l’impacte positiu que suposen i la visibilitat i publicitat que s’aconsegueix fora de les nostres fronteres, sinó també perquè “els ciutadans de la nostra parròquia puguin gaudir-ne”, en referència als partits amistosos, o per exemple, “l’emoció de les 50 nenes que han participat en l’entrenament d’avui”.

L’entrenador del Barça CBS, Isaac Fernàndez, ha explicat que “ens estrenem a Encamp, i esperem repetir durant molt anys” i ha afegit que “des que hem arribat tot han estat comoditats”. Fernàndez ha afegit que “l’objectiu és que l’equip creixi en els dos nivells el tàctic i en la part humana” durant l’estada a Andorra.

Anna Cruz, jugadora del Barça CBS amb una llarga trajectòria internacional, ha agraït al Comú d’Encamp la rebuda i ha assegurat que “estem molt agraïdes de poder estar aquí i de poder conèixer-nos una mica més com a equip, ja que vuit jugadores repeteixen de l’any passat, però, la resta som noves, i la veritat és que l’entorn és immillorable”

Barça CBS vs Tarbes Gespe Bigorre aquest dissabte, entrada lliure, a les 17 h al Complex Esportiu

El Barça CBS clourà la seva estada de pretemporada al Principat d’Andorra amb un partit amistós contra el Tarbes Gespe Bigorre francès, un dels tres equips de la regió d’Occitània que jugaran a l’elit del bàsquet femení francès aquesta temporada 2022-2023.

El partit amistós es disputarà aquest dissabte, 24 de setembre, a les 17 h de la tarda a la sala polivalent del Complex Esportiu d’Encamp. L’entrada és gratuïta i oberta a tothom.