Dues persones arrestades per tenir sengles accidents de danys materials anant begudes

El Cos de Policia ha detingut, aquests darrers dies, a dues persones per conduir sota els efectes de l’alcohol i, a més, veure’s involucrades en accidents de circulació amb danys materials. Es tracta d’una dona de 61 anys que va ser arrestada la nit del passat dimecres amb una taxa d’alcoholèmia de 2,42 després de conduir contra direcció pel túnel de la Tàpia i accidentar-se a la sortida.
El segon arrestat és un home de 30 anys que va ser controlat la matinada de divendres amb una taxa d’1,87 quan va tenir un accident a la CG-2, a l’altura de la rotonda superior del túnel de les Dos Valires en què va topar contra la vorera del carril descendent. A més, conduïa amb el permís suspès, motiu pel qual també se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia.