El nou reglament de la CONAVA contemplarà més malalties com el dolor crònic i la fibromiàlgia, les addiccions o el TDAH

El cap de Govern, Xavier Espot, ha presidit aquest dilluns al matí la reunió anual del Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis). L’objectiu de la trobada, que ha tingut lloc a l’Edifici administratiu del Govern, és compartir i presentar propostes de millora de prestacions i serveis per a persones amb discapacitat, així com reforçar la coordinació de les actuacions relacionades amb aquest àmbit.
Un dels punts de l’ordre del dia ha estat la presentació de l’esborrany del nou reglament de la CONAVA, que el Govern ja ha enllestit i que està previst compartir amb les associacions perquè puguin traslladar aquelles aportacions que considerin necessàries, segons ha explicat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín. Aquesta nova normativa, després de l’estudi efectuat per la Universitat de Barcelona, comportarà un nou sistema de valoració més equitatiu, adaptat a les tendències actuals, tal com estableix el Conveni de les Nacions Unides de les persones amb discapacitat, valorant les capacitats de les persones –més enllà de quantificar el grau de menyscabament–, segons ha exposat Marín. A més, el nou reglament també tindrà en consideració més malalties com el dolor crònic i la fibromiàlgia, les addiccions, el TDAH i les malalties minoritàries, que fins ara no estaven contemplades.
A la reunió també s’ha exposat les bases del Projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, que incorpora les recomanacions que emanen del Conveni de les Nacions Unides. Aquest esborrany també és el punt de partida que, ara, el Ministeri d’Afers Socials compartirà amb les associacions, que tindran un paper important per a treballar i aportar aquelles millores que considerin necessàries.
La reunió ha comptat també amb la participació de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, i de la ministra de Salut, Helena Mas. També hi han assistit les secretàries d’Estat, Ester Cervós, Cristina Pérez i Josep Anton Bardina, i els representants de les diferents associacions de persones amb discapacitat i de les entitats prestadores de serveis.