La Seu: Fauna desconeguda i canvi climàtic, a les “4es Jornades sobre Conservació del Medi Natural Alt Pirineu i Aran”

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell torna a organitzar les Jornades sobre Conservació del Medi Natural a l’Alt Pirineu i Aran que enguany celebren la seva quarta edició amb el canvi climàtic com a centre d’interès de les mateixes. Les jornades tindran lloc el dissabte 15 i diumenge 16 de novembre, a la sala la Immaculada de la Seu.
En la presentació del programació d’aquesta quarta edició, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha destacat “la participació de professionals de prestigi, tant del territori com de fora, així com la seva ambició de ser pirinenques”. “El tema que versaran enguany, ha remarcat l’alcalde urgellenc, no pot ser de més actualitat, ja que ho veiem en el nostre dia a dia, perquè el canvi climàtic, i les seves conseqüències també en la fauna, ha arribat al Pirineu”.
Per la seva part, el director de les jornades, David Manzanera, ha explicat respecte la temàtica d’aquest any que “volem anar més enllà del que ja sabem sobre el canvi climàtic, per a conèixer altres factors que van associats a la simptomatologia de la fauna, que ens va mostrant a mesura que el canvi climàtic va avançant, i que la fauna també n’és una perjudicada”. En aquestes jornades, tal i com ha explicat Manzanera, es barrejaran dos conceptes: fauna desconeguda i canvi climàtic, per a parlar de quins són aquests efectes, i com pot afectar el comportament d’aquesta fauna i la seva alimentació.
Precisament, les jornades tindran com a primera taula rodona la que porta per títol ‘Fauna desconeguda i canvi climàtic’, amb els ponents a Adrià Miralles, Júlia Valera, Robert Manzano i Lídia Freixas.
Val a dir però que la conferència inaugural de les jornades anirà a càrrec de Cori Calero, periodista ambiental i divulgadora.
La segona taula rodona se centrarà en la fauna desconeguda, cultura, mites i pors, amb la participació de Jordi Casamajor, Pol Guardis i Mariona Baltà.
El cinema torna també a formar part de la programació d’aquestes jornades de la mà del Suncine Festival amb la projecció del documental ‘Beats in miniature in Spain’, del director Carlos Pérez.
La tercera taula rodona d’aquest cap de setmana dedicat a la conservació del medi natural té com a títol ‘Canvi climàtic, el que no veiem’, que comptarà amb les intervencions de Jordina Belmonte, Ana Morton, Oriol Grau i Clara Pladevall.
Fireta de Natura
De manera paral·lela a les jornades, la plaça de les Monges de la Seu, a tocar de la sala la Immaculada, tindrà lloc novament una Fireta de Natura, tant dissabte 15 com diumenge 16 de novembre, amb propostes per a tots els públics.
Així, es podrà participar en una pardalejada urbana per a descobrir els ocells de la Seu, conèixer els tints i pintures vegetals, activar els sentits, conèixer els éssers viu que viuen al riu i explotar la biodiversitat.
A més a més, també es podrà gaudir d’una demostració d’escultura amb motoserra i participar en tallers de dibuix i de serigrafia.
Inscripcions a les jornades i a les activitats
Cal remarcar que per a participar tant en les jornades com les activitats que es proposen en el marc de la Fireta de Natura cal fer inscripció prèvia des de l’enllaç: https://agenda.laseu.cat/jcmn/. Les inscripcions tenen un cost de 2 euros per persona.