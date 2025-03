Disfresses, “chirigotas” i comparses

Roser Rodríguez Jerez

Aquest mes de març de 2025 es tenyeix de Carnaval. Cada any, va en funció de quan se celebra la Quaresma cristiana. L’esperit, aquesta energia que ens diferencia dels altres éssers vius, no coneix la mort. Viu eternament. Les disfresses ens permeten transformar-nos per un moment en aquell personatge que sempre vam voler ser: indi, princesa, fada, pallasso i tot allò que la nostra imaginació ens permeti convertir-nos. Tallar un carrer, no per a protestar, sinó per a compartir la joia i la festa amb moltes persones.

La broma és una agrupació coral carnavalesca, que canta principalment pels carrers oferint cobles amb humor al poble. Les “chirigotas” són la més coneguda de les agrupacions carnavalesques a Espanya, especialment a Cadis.

Està formada per un grup de set a dotze components que canten diferents veus, habitualment acompanyada d’instruments musicals com la caixa o la guitarra. El seu repertori es compon de cinc parts fonamentals:

. Presentació

. Pasdobles

. Cuplets

. Tornada

. Popurri

El punt fort dels temes de les “chirigotas” són els cuplets i, tant aquests com els pasdobles, es van canviant segons avancen les fases del concurs per a aconseguir més puntuació, encara que el popurri sempre es repeteix. De la seva banda, la comparsa és una altra de les modalitats de les agrupacions i està integrada per unes 14 o 15 persones. Tenen una aparença una mica més seriosa que les “chirigotas” i el seu repertori arrenca amb presentació, per a donar pas als pasdobles, cuplets i popurri, sent els pasdobles el seu fort.

No eren abans temps millors ni més fàcils que els actuals, sempre hi va haver dificultats per a alguns pobles o ciutats, la diferència està en l’esperit, aquesta energia que hem de recuperar, que ens iguala amb l’altre, perquè l’altre, som nosaltres, el poble, gent comuna que mereix oblidar els problemes quotidians i tornar a sentir-se nen, almenys una vegada a l’any.