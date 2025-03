Què contenen els productes vegans que imiten al peix?

La forma d’un peix feta amb pèsols (iStock)

La majoria de les persones veganes no deixa de menjar productes animals perquè no li agradi el seu sabor, sinó per motius ètics. D’aquí la raó de ser d’aquesta mena de productes, que tracten de suplir als originals, però en l’aspecte nutricional solen ser molt diferents. Avui existeix una oferta cada vegada més àmplia, en la qual s’inclouen aliments desenvolupats a imatge i semblança d’embotits, formatges, pollastre o peix…

Tots ells tenen una cosa en comú: estan elaborats a base de vegetals. Ara bé, podem trobar formulacions amb diferents ingredients, així que poden arribar a ser molt diferents entre si. Si tenim en compte els ingredients principals (sempre els primers de la llista), podem classificar aquests productes en dos grans grups:

D’una banda, els que contenen ingredients nobles, és a dir, aquells que aporten nutrients interessants i són apreciats des del punt de vista nutricional o econòmic. Per exemple, llegums, com la soja o pèsols, oli de colza… I per un altre, els que estan elaborats per compostos d’escàs valor nutricional i econòmic, com a midons i gelificants; per exemple, midó de patata, de tapioca o goma de konjac.

És difícil generalitzar, però des del punt de vista nutricional, solen ser molt pobres, atès que no aporten nutrients d’interès, i alguns contenen molta sal.

Hi ha infinitat de productes vegetals que imiten l’aspecte, l’olor, el sabor o la textura del peix. En ells s’indica que estan elaborats a partir de vegetals, que són 100% d’origen vegetal o que són vegans, però en molts s’utilitzen estratègies de venda que poden donar lloc a engany o a confusió.

Els productes que imiten al peix poden resultar útils en diversos sentits. Però, si volem consumir aquests productes, es recomana llegir bé l’etiquetatge. Primer, per a evitar que les marques comercials ens despistin, ja que molts d’ells usen noms o reclams que poden donar lloc a error. Segon, per a conèixer els seus ingredients i el seu valor nutricional, que en la majoria dels casos són molt pobres i no tenen res a veure amb el peix.

Finalment, molts d’aquests productes tenen un preu considerable, molt superior al dels originals.





Per Consumer/eroski.com