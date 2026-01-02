BC Andorra: Acord amb l’Unicaja per a la cessió de Xavier Castañeda

By:
On:
In: Esports
La nova incorporació del BC Andorra, Xavier Castañeda (ACB.com)
La nova incorporació del BC Andorra, Xavier Castañeda (ACB.com)

El BC Andorra reforça la seva direcció de joc amb la incorporació del base americà amb nacionalitat bosniana, Xavier Castañeda, fins a final de temporada. El nou jugador tricolor ha superat satisfactòriament les corresponents proves i revisions mèdiques i ja es troba en dinàmica i a disposició de l’equip per a debutar aquest mateix divendres.

Xavier Castañeda (25 anys i 184 cm) és nascut a Illinois, Estats Units, però compta amb la nacionalitat bosniana. Per tant, el jugador cedit pel conjunt malagueny, no ocuparà plaça com a extracomunitari. Va ser fitxat per l’Unicaja aquest darrer estiu, on fins ara ha competit a la Supercopa Endesa, BCL, Lliga Endesa i la Copa FIBA Intercontinental, en la qual es va proclamar campió. Format a la Universitat del Sud de Florida i a la d’Akron, va fer el salt al bàsquet europeu amb el GS Lavrio grec el curs 2023/2024. De Grècia va anar cap a França, concretament amb el JL Bourg Basket, abans d’aterrar a l’Unicaja Màlaga. A Bourg-en-Bresse, on compaginava l’EuroCup amb la lliga domèstica, va esclatar sent el segon màxim anotador de l’LNB Pro A amb 17 punts de mitjana.

És un jugador que ve a ocupar, principalment, la posició de base, però que també pot complir en la d’escorta. Capaç de generar avantatges des de diverses situacions amb pilota i que compta amb amenaça des del tir exterior.

Francesc Solana, General Manager del BC Andorra, valora d’aquesta manera la incorporació de Castañeda: “És un jugador que els últims anys a França ha demostrat el seu talent. La lesió que va tenir la temporada passada l’ha arrossegat una mica en l’inici d’aquest curs. Creiem que es un complement molt bo per a la posició de base després de la sortida de Bassas. Ens pot aportar direcció i punts, i l’equip el necessitarà molts moments durant els partits. Ve a Andorra acceptant el repte, per a ell és una bona oportunitat.”

1 comentari

  1. Really insightful post — Your article is very clearly written, i enjoyed reading it, can i ask you a question? you can also checkout this newbies in seo. thank you

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]