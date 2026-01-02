BC Andorra: Acord amb l’Unicaja per a la cessió de Xavier Castañeda

El BC Andorra reforça la seva direcció de joc amb la incorporació del base americà amb nacionalitat bosniana, Xavier Castañeda, fins a final de temporada. El nou jugador tricolor ha superat satisfactòriament les corresponents proves i revisions mèdiques i ja es troba en dinàmica i a disposició de l’equip per a debutar aquest mateix divendres.
Xavier Castañeda (25 anys i 184 cm) és nascut a Illinois, Estats Units, però compta amb la nacionalitat bosniana. Per tant, el jugador cedit pel conjunt malagueny, no ocuparà plaça com a extracomunitari. Va ser fitxat per l’Unicaja aquest darrer estiu, on fins ara ha competit a la Supercopa Endesa, BCL, Lliga Endesa i la Copa FIBA Intercontinental, en la qual es va proclamar campió. Format a la Universitat del Sud de Florida i a la d’Akron, va fer el salt al bàsquet europeu amb el GS Lavrio grec el curs 2023/2024. De Grècia va anar cap a França, concretament amb el JL Bourg Basket, abans d’aterrar a l’Unicaja Màlaga. A Bourg-en-Bresse, on compaginava l’EuroCup amb la lliga domèstica, va esclatar sent el segon màxim anotador de l’LNB Pro A amb 17 punts de mitjana.
És un jugador que ve a ocupar, principalment, la posició de base, però que també pot complir en la d’escorta. Capaç de generar avantatges des de diverses situacions amb pilota i que compta amb amenaça des del tir exterior.
Francesc Solana, General Manager del BC Andorra, valora d’aquesta manera la incorporació de Castañeda: “És un jugador que els últims anys a França ha demostrat el seu talent. La lesió que va tenir la temporada passada l’ha arrossegat una mica en l’inici d’aquest curs. Creiem que es un complement molt bo per a la posició de base després de la sortida de Bassas. Ens pot aportar direcció i punts, i l’equip el necessitarà molts moments durant els partits. Ve a Andorra acceptant el repte, per a ell és una bona oportunitat.”
1 comentari
