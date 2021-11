Cues al centre de vacunació per a primeres i terceres dosis contra la Covid-19

Cues al centre de vacunació, que té previst aplegar més d’un miler de persones durant la jornada. Prop de 400 ho fan per primera vegada, arran de l’obligatorietat del passaport sanitari per accedir a diversos serveis. Més de 700, per posar-se la tercera dosi.

Al llarg del dia hi ha previst subministrar unes 400 primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19 i s’han registrat cues des de primera hora del matí.

“És la primera dosi, me la poso ara perquè m’impedeix fer moltes coses. Em sembla increïble i per mi no està gens bé. Si no fos obligatori no me la posaria“, diu una de les persones amb qui hem parlat. Un argument compartit per a altres: “Me la vinc a posar perquè ara no ens deixen entrar a bars ni restaurants. Ens han obligat i ja està. Ara és el que toca”.

Tot i haver decidit finalment vacunar-se, dubten de l’efectivitat: “De què serveix? Per què estiguem vacunant-nos cada tres mesos? I és experimental i no se sap com ens sentarà“.

Molts són reticents a posar-se-la i defensen que hauria de ser opcional. Ara bé, d’altres hi confien, tot i que han trigat a venir. Alguns diuen que “perquè no era obligatòria per a poder fer coses” i altres perquè han vist “que no passa res”.

Pel centre de vacunació passaran 1.111 persones durant la jornada i s’han habilitat quatre taules. A cadascuna s’hi subministraran 320 dosis de Pfizer. 720, la majoria, terceres.

“La primera va anar bé, la segona també i ara la tercera. No vaig sentir res”, diu una de les enquestades que també es mostra a favor del passaport Covid. Altres en destaquen l’objectiu: “La intenció és que entre tots puguem anar superant tot el tema”.

De moment, ja s’ha citat totes les persones que s’han d’injectar la primera dosi. I a l’hospital també se seguirà vacunant.