Consternació per la mort d’un jove de la Seu d’Urgell en un accident de trànsit a Barcelona

Dol a l’esport de la Seu d’Urgell, i especialment en el futbol local, per la mort d’Adrià Paz, ‘Chicho’. El jove urgellenc, de 28 anys, va perdre la vida diumenge a la matinada a causa d’un accident de motocicleta a Barcelona.

Segons ha informat la Guàrdia Urbana de la capital catalana, l’avís del sinistre es va rebre aquest dia 19, a un quart de 2 de la nit, des del número 97 de l’avinguda de J.V. Foix, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Per causes que es desconeixen, Paz va patir una caiguda quan circulava amb moto, acompanyat d’un altre passatger que va patir ferides lleus. Efectius del cos policial barceloní es van fer càrrec de la investigació. Al lloc dels fets també s’hi van desplaçar dotacions dels Bombers i del SEM.

Adrià Paz havia estat jugador de La Seu FC i tècnic de l’Escola de Futbol Orgèlia i també era membre de la Comissió de Festes de la Seu. Des de La Seu FC s’han mostrat “consternats per la notícia” i han transmès “el més sincer condol a la família i els amics”. De la seva part, l’EDFOR ha expressat que “és difícil dir adéu a un amic que només tenia 28 anys” i hi afegeixen que el trobaran molt a faltar. L’Ajuntament de Barcelona també ha expressat el condol per aquest accident mortal en ple nucli urbà de la ciutat.