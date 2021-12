La Seu d’Urgell recull més de 4.600 euros per La Marató de TV3

Les activitats organitzades a la Seu d’Urgell per recaptar fons per la 30a edició de La Marató de TV3 que enguany tenia com a lema ‘La Marató que trenca murs’ han obtingut un total de 4.650,10 euros. Aquests diners, obtinguts gràcies a la participació de la societat urgellenca en prop d’una vintena d’activitats organitzades pel teixit associatiu de la ciutat, es destinaran a millorar la qualitat i l’esperança de vida de les persones afectades per problemes de salut mental.

Cal recordar, però, que encara manca per celebrar el Concert de Reis de la Coral Signum, així com l’import final de l’urna solidària que fins la festivitat de Reis té oberta el Bar Dandy per recollir diners per La Marató de TV3.

Dels prop d’una vintena d’actes organitzats en benefici d’aquest programa televisiu destaquen: la calderada solidària organitzada per la Confraria de Sant Antoni Abat (1.282€); l’aportació solidària de l’Esplai de la Gent Gran (500€); la parada de venda de productes de l’Associació de Dones i Confraresses de l’Alt Urgell i l’Associació de Dones (490€); la caminada popular i el torneig de tennis taula organitzat pels alumnes d’INEFC Pirineus (343€); el concert de Nadal ofert per l’Orquestra de Cambra Cadí (280€); la xocolatada amb coca de l’Associació Menja’t l’Alt Urgell (277,65€); i la venda de joguines i jocs de l’AMPA La Salle ( 272,56€).



Altres activitats solidàries que també han obtingut fons econòmics per La Marató de TV3 són: la cercavila i ballada de l’Associació de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell (222€); la venda de productes típics del Marroc, a càrrec de la comunitat musulmana (197,67€); les activitats solidàries organitzades pels veïns de la plaça del Codina (196,95€); el campionat de petanca organitzat pel Club Petanca La Seu (156€); les activitats dirigides en favor de La Marató del Centre Esportiu Esquitx (125€); i els diners recollits per La Seu d’Urgell FC (100€).

En el següent requadre s’hi desglossa totes les activitats i els diners recaptats que el teixit associatiu de la Seu d’Urgell destinarà, un any més, a La Marató de TV3.