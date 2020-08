Conill blanc de Hotot

El conill de Hotot es caracteritza per presentar un pelatge d’un blanc impol·lut, amb unes marques negres en l’àrea que envolta els seus grans i expressius ulls. És un conill afectuós i tranquil, que adora la companyia de la família, per la qual cosa és molt recomanat com a mascota. Destaquen per la seva intel·ligència i la seva capacitat per a l’aprenentatge, tant és així que els experts de la cunicultura els ressalten com una de les races de conills més obedients i senzilles d’entrenar. Aprenen molt de pressa les ordres bàsiques i l’educació quant a la higiene i les regles de convivència de la llar.

Cal tenir molt en compte la seva alimentació, perquè són una raça molt llaminera, que desenvolupa sobrepès o obesitat amb relativa facilitat, la qual cosa es pot prevenir amb una dieta equilibrada i ajustada a les seves necessitats nutricionals específiques. Sempre cal prioritzar, en la seva dieta, el consum de fenc complementat amb fruites i verdures fresques.

Una altra cosa a la que cal parar esment és a l’espai dedicat al descans. Tot i que és una raça petita i no necessita una gàbia molt espaiosa, sí que mínimament ha de ser de 61x61cms i col·locar en ella fenc, aigua i un cau per a poder descansar. Això sí, com tots els conills, necessita exercitar-se i explorar, per la qual cosa no cal confinar-ho en la gàbia les 24 hores del dia.

Aquesta raça no és especialment delicada de salut, i són poques les malalties que pateixen. El problema més freqüent és la maloclusió, una afecció que afecta la salut bucodental i que s’evita vigilant el ritme de creixement de les dents i realitzant retallades en el veterinari si és necessari per a evitar un problema més greu. A casa, podem proporcionar-li objectes i joguines per a rosegar i anar desgastant la dentadura de forma més natural i progressiva. Una altra malaltia bucal que els afecta és l’aparició d’abscessos, que han de tractar-se en el veterinari i que es nota per inflors, disminució o desaparició de la ingesta o apatia.

Els veterinaris recomanen vacunar als conills de dues malalties letals: la mixomatosi i la febre hemorràgica vírica.

Per Expertoanimal.com / AMIC