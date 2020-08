Com podem viatjar segurs?

El cinturó de seguretat i els sistemes de retenció infantil són fonamentals per a la seguretat dels menors i de la resta dels ocupants. Tant el cinturó com les cadires infantils són d’ús obligatori, sigui quin sigui el trajecte i la via. Si no utilitzem aquests sistemes podem sortir disparats del cotxe. Si viatgem en les places posteriors és igualment important cordar-nos el cinturó.

Quant als més petits de la casa, és important portar-los asseguts i subjectes amb una cadira adequada al seu pes i a la seva talla. No heu d’oblidar que cal desactivar l’airbag quan es col·loca la cadira infantil al seient davanter i que aquesta cal situar-la en el sentit contrari a la marxa.

Els menors de 12 anys tenen prohibit viatjar als seients davanters, excepte que utilitzin dispositius homologats. Si tenen una estatura igual o superior a 1,35 m poden viatjar als seients davanters sempre que utilitzin el cinturó de seguretat. Als seients posteriors els menors que no arribin a 1,35 m hauran d’utilitzar una cadira. Si el nen mesura 1,35 m o més i viatja als seients posteriors pot fer-ho indistintament amb una cadira o amb el cinturó de seguretat.

Per Tot Sant Cugat / Font: www.autonocion.com