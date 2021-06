Cinc joves urgellencs finalitzen el curs del Programa de Formació i Inspecció-Pla de Transició al Treball

Aquest dimecres al migdia ha tingut lloc a la sala d’actes de l’edifici del Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell l’acte de lliurament d’orles dels 5 alumnes que han seguit el curs d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, emmarcat en el Programa de Formació i Inspecció-Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) que organitzen el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament urgellenc.

Els joves del curs del PTT han recollit a mans del Vicealcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, de la responsable territorial del PTT, Eva Ribera, de la regidora d’Educació de l’Ajuntament urgellenc, Núria Tomàs, del director de l’Institut Joan Brudieu, Xavier Falcó, i de la tutora del curs, Mercè Valls, una orla en reconeixement a la seva formació durant aquest curs 2020-2021.

El Vicealcalde i la regidora d’Educació els han felicitat per haver obtingut aquesta certificació i els han esperonat a seguir formant-se. Per la seva part, la tutora d’aquest curs ha manifestat que “fem una valoració molt positiva d’haver pogut realitzar el curs a les instal·lacions del Parc del Segre, i per la disposició i atenció rebuda, i alhora també valorem molt positivament la nostra incorporació a l’Institut Joan Brudieu, com a centre referent”. En l’acte també s’ha agraït la tasca educativa portada a terme pels professors Pilar Villarte i Àlex Bertran.

L’acte també ha comptat amb la projecció d’un vídeo que recopila de manera resumida parts dels projectes treballats per aquests nois que acaben de cursar aquest PTT.

D’aquests 5 alumnes que han reeixit els seus estudis, 3 han fet pràctiques en empreses del sector comercial, mentre que 2 han tingut exempcions de les pràctiques. Aquests alumnes han adquirit coneixements teòrics i pràctics de les branques professionals d’auxiliar de comerç, oficina i atenció al públic.

A més a més, aquests joves han elaborat un curtmetratge dedicat als veïns i veïnes de la Vall de la Vansa, amb el suport del professor especialista en audiovisuals Àlex Bertran.

Curs PFI-PTT 2021-2022: auxiliar en activitats forestals

Recordem que el PTT de la Seu d’Urgell oferirà per al pròxim curs acadèmic 2021-2022 el nou perfil d’auxiliar en activitats forestals, en lloc de la formació d’auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic com s’ha ofert fins aquests darrers cursos.

Pel que fa a la competència general d’aquest nou perfil, consistirà a realitzar operacions auxiliar necessàries per a la conservació, millora i aprofitament de la muntanya, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

Aquest curs té una durada d’un curs acadèmic sencer, és a dir, 1.000 hores en total.

Aquest curs s’adreça a nois i noies de 16 a 21 anys que no tinguin el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).