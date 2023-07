Cel·les fotovoltaiques orgàniques

La prova de camp es realitzarà amb plantacions de pomeres (Natura Local)

El centre tecnològic Eurecat desenvolupa nous mòduls fotovoltaics orgànics, flexibles i semitransparents mitjançant electrònica impresa, els quals incorporen materials específicament seleccionats per a assegurar una absorció de llum complementària amb el creixement de les plantes, una fórmula que obre les portes a una revolució en el camp de l’agrovoltaica atès que fa possible una combinació sinèrgica entre les activitats agrícola i de producció energètica.

Implementats en el marc del projecte europeu SYNATRA, els nous mòduls orgànics fotovoltaics s’elaboraran amb tècniques d’impressió de materials funcionals i estructuració làser, per a dotar-los de flexibilitat i del grau de transparència necessari.

Com assenyala l’investigador de la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats d’Eurecat, Ignasi Burgués, “durant el projecte investigarem l’ús de combinacions de semiconductors orgànics fotoactius amb espectres d’absorció de llum fets a mida per a deixar passar la radiació que necessiten diferents plantes per a créixer i aprofitar altres regions de l’espectre solar per a la generació d’energia elèctrica de manera simultània”.

“A més de recobrir les plantacions de manera homogènia, volem investigar beneficis addicionals que creiem que aquesta tecnologia pot aportar, com filtrar radiacions perjudicials per a les plantes o contribuir a reduir l’evaporació d’aigua del sòl, mantenint unes condicions més suaus i aptes per als cultius”, explica la investigadora de la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats d’Eurecat, Laura López.

El projecte inclourà la fabricació d’un prototip que integrarà aquests nous mòduls solars fotovoltaics flexibles en sistemes de protecció agrícola. “Avaluarem l’impacte d’aquesta tecnologia en ambient real amb la integració dels mòduls fotovoltaics en xarxes de protecció per a gelades, amb l’objectiu de funcionalitzar i revaloritzar sistemes agrícoles ja existents”, detalla el director de la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats d’Eurecat, Paul Lacharmoise.

El projecte SYNATRA contribuirà, d’altra banda, “a augmentar la productivitat agrícola i millorar l’eficiència de l’ús del sòl reduint la competitivitat entre producció agrícola i energètica”, afegeix la promotora tecnològica de la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats d’Eurecat, Cristina Casellas.

Eurecat coordina el projecte SYNATRA a través de la Unitat d’Impressió Funcional i Sistemes Integrats, encarregada de la fabricació i integració dels mòduls fotovoltaics flexibles per a la prova de camp que es realitzarà amb plantacions de pomeres en les zones de Girona i Lleida.

El consorci de SYNATRA, arquitectures sinèrgiques per a agrovoltaica de nova generació integrant mòduls fotovoltaics orgànics transparents, compta amb un total de sis socis de tipus multisectorial: el centre tecnològic Eurecat -que coordina el projecte-, els centres de recerca ICMAB-CSIC, IBMCP -CSIC, ICFO i IRTA, i la spin-off VITSOLC. El projecte és finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació en el Programa Estatal per a Impulsar la Recerca Cientificotècnica i la seva Transferència de l’Agència Estatal de Recerca dins de la convocatòria Projectes en línies estratègiques 2022.





Per Tecnonews