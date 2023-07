Tret de sortida a les Nits d’estiu de FEDA Cultura

Cartell de l’activitat de FEDA Cultura per a aquest divendres (FEDA Cultura)

FEDA Cultura inaugura les Nits d’estiu del 2023 aquest divendres 7 de juliol, a les 22.30 hores, amb una novetat: l’astrònom d’Univers Quark, Joan Pujol, oferirà una experiència única en què els participants tindran l’oportunitat d’escoltar els sons fascinants de l’Univers.

Així, qui s’acosti aquest divendres a la nit a la Casa dels guardes, a Engolasters, podrà experimentar quin soroll fan els anells de Saturn, descobrir quins sons podríem sentir si hi hagués la possibilitat d’atansar-se al Sol i reviure les paraules pronunciades per l’astronauta Neil Armstrong en trepitjar per primer cop la Lluna. L’astrònom Joan Pujol serà el guia d’aquest apassionant viatge pels sons de l’Univers, explicant el seu origen i com van ser captats.

Aquesta activitat forma part del programa de les Nits d’estiu als museus, en què participen també altres centres museístics del Principat. Les nou activitats organitzades per FEDA Cultura durant les Nits d’estiu als museus són propostes singulars, que connecten la història de la principal infraestructura hidràulica del país amb l’entreteniment i la sensibilització, a través de la cultura i la ciència.

Les persones aficionades a les estrelles tindran dues oportunitats més de gaudir de l’astronomia en companyia en aquest mateix entorn, el 28 de juliol (Observant el cel d’Engolasters) i l’11 d’agost (Observació de la pluja d’estels al Camí hidroelèctric d’Engolasters).

Encara hi ha algunes places disponibles per a participar-hi. Qui s’animi a fer-ho, ha de reservar escrivint a fedacultura@feda.ad o trucant al MW Museu de l’Electricitat al 739 111. Totes les activitats són gratuïtes. Més informació sobre aquestes activitats i la resta del programa de les Nits d’estiu, a l’agenda cultural de FEDACultura.ad.