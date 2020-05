Carine Montaner demana sobre el cost dels metges cubans

La consellera general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Carine Montaner, ha formulat una pregunta escrita a Govern sobre el cost dels metges cubans, sota el criteri de transparència.

D’una banda, en base a l’anunci fet per l’Oficina de Democràcia, Drets Humans i Treball dels Estats Units del 31 de març sobre la retenció de la major part del salari per part del Govern de Cuba dels metges i infermers del país caribeny que fan els serveis en les seves missions mèdiques internacionals, així com, de les declaracions de la ministra Maria Ubach sobre l’existència d’una clàusula de confidencialitat en el contracte amb l’executiu cubà, Carine Montaner ha demanat sobre la clàusula de confidencialitat i si el conveni respecta les recomanacions nord-americanes.

D’altra banda, la consellera general de Terceravia ha preguntat, en base a les afirmacions i agraïment de l’11 d’abril del ministre portaveu, Eric Jover, de la futura aportació per part de la família Sirkia per sufragar les despeses de la contractació del personal sanitari cubà, “si aquesta donació es va fer via els mecanismes de traçabilitat i compliance, tal com la nostra legislació ho exigeix”.